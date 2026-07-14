De seguro te ha pasado que a la hora de buscar planes durante los días de intenso calor muchos de tus amigos eligen ir a la playa para disfrutar del mar, mientras que otros optan por el campo y la naturaleza. Y es que este primer grupo sabe que la inmensidad del océano transmite paz, libertad y el sonido rítmico de las olas ayuda a disminuir el estrés. Ante esto, la psicología se encargó de analizar qué significa que las personas prefieran el mar y los expertos llegaron a la conclusión de que tienen mayor necesidad de desconexión mental. Aquí te explico lo que se sabe sobre esta conducta.

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¿Qué significa para la psicología que las personas prefieran el mar?

La psicología asocia la preferencia por el mar con una mayor necesidad de desconexión mental, apertura social y regulación emocional. Pasar tiempo frente al océano reduce los niveles de estrés, disminuye el ruido mental y facilita un estado de calma profunda conocido como restauración de la atención.

Y es que esta predilección no responde solo al sol, arena o agua salada, sino a que muchos buscan un descanso mental y recuperación del bienestar que solo este espacio natural es capaz de brindar, algo que aparece en diversas investigaciones sobre ‘espacios azules’ que en la psicología ambiental hace referencia a lugares donde la presencia visible del agua —mares, ríos, lagos o cascadas— favorece el bienestar.

El mar no sustituye apoyo profesional ni conversaciones necesarias, pero sí puede actuar como una herramienta poderosa de restauración emocional. (Foto: Daniel de la Hoz / iStock)

Esto se debe a que el sonido repetitivo de las olas, el horizonte abierto, el viento en la cara y el movimiento constante del agua crean una experiencia sensorial distinta a la del entorno urbano, dominado por pantallas, tráfico, ruido y prisas.

Buscar la playa con frecuencia puede revelar una necesidad de equilibrio. (Foto: nicoletaionescu / iStock)

¿Por qué las personas prefieren el mar?

Cuando la persona observa el mar y se acompaña del ritmo de las olas nota cómo la mente empieza a desacelerar sin esfuerzo. Esto se relaciona con un mayor bienestar emocional y una menor probabilidad de sufrir depresión.

Además, diversas investigaciones señalan que las personas que prefieren la playa suelen tener perfiles más extrovertidos, mientras que los amantes de la montaña tienden a ser más introvertidos.

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