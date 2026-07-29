La emoción de recibir un sobre, leer cuidadosamente cada frase de su interior y volver a guardarlo en un lugar especial para recordar el cariño de alguien especial ha sido reemplazado por mensajes de WhatsApp que es la forma más rápida para enviarle un texto importante a otro; sin embargo, hay quienes todavía se mantienen fieles a las tradiciones y prefiere tomar un papel y lapicero para expresar todas sus ideas o sentimientos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay personas que aún escriben cartas a mano? La psicología analizó qué hay detrás de este hábito que tiene diversos beneficios ya que quienes lo hacen pueden ordenar mejor sus ideas, emociones complejas y hasta reducir el estrés y la ansiedad. Aquí te muestro lo que detallan los expertos.

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Qué significa que una persona todavía escriba cartas a mano

La psicología es clara en afirmar que las personas que escriben cartas en lugar de emails mejoran su bienestar emocional y tienen el poder de ordenar pensamientos y afectos mientras piensan en las frases que plasmarán en un papel, algo que no sucede cuando se teclea. Además, favorece la empatía al pensar en la otra persona al recibir y abrir la carta, y para muchos facilita expresar sentimientos que, al hablar, resultan más difíciles de exteriorizar.

Y es que la velocidad de un email o mensaje virtual no deja espacio a la reflexión profunda. Un estudio publicado en la revista científica Trends in Psychology por investigadores de instituciones de prestigio como la Universidad de Siracusa demuestra que la redacción epistolar es una técnica muy potente para digerir emociones complejas como el duelo, la culpa, la pérdida o la vergüenza.

Además, expertos como Eman Tadros, Sarah Presley y Abrea Ramadan destacan que las personas que escriben cartas a mano tienen más tiempo para asimilar las ideas, control absoluto sobre sus propios límites al decidir qué se lee o descarta, así como la posibilidad de potenciar sus expresiones creativas.

Este gesto conlleva distintos beneficios psicológicos tanto para quien escribe como para la persona que recibe la carta. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué escribir cartas mejora el bienestar emocional

Escribir cartas a mano no solo le da un significado diferente a tu entrega, ya que la hace más personalizada y cercana, sino que tiene un poderoso efecto en el bienestar emocional de quien la redacta y de quien la recibe, ya que lo percibe como un gesto de vulnerabilidad y aprecio. Los profesionales explican que mejora la autoestima y refuerza la sensación de vínculo social y afecto real, algo que no siempre se experimenta al recibir un mensaje de Whatsapp o de un email.

Este gesto conlleva distintos beneficios psicológicos entre los que destacan:

Reduce el estrés y la ansiedad

Refuerza el bienestar emocional

Favorece la gratitud y el refuerzo positivo

Ayuda a la gestión de emociones

Además, el escribir a mano ayuda a alejar las distracciones, mejorar la creatividad, bajar el ritmo y reducir el estrés, sin dejar de lado también una gran lista de beneficios cognitivos como: optimiza la memoria, favorece el aprendizaje y activa áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje, la motricidad y la atención.

La psicología respalda que escribir cartas a mano, lejos de ser una práctica para personas anticuadas, cumple una función biológica y terapéutica de primer nivel.(Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué las cartas escritas a mano significan tanto

Escribir una carta a mano permite decirle a alguien todo lo que se siente y que muchas veces no se puede exteriorizar en cara a cara y expresar sentimientos de maneras que trascienden el tiempo.

Sara Algoe, profesora del departamento de psicología y neurociencia de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill explicó que “una carta muestra que esta persona estaba pensando en mí y se tomó el tiempo para escribir y escribir (…) Como seres humanos, queremos sentirnos valorados, amados y respetados, y una carta así lo indica (...) también suelen revelar los pensamientos y sentimientos de una persona en algún nivel, como ‘Estaba emocionado de verte el mes pasado’ o ‘Así es como pienso sobre una situación’”.

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