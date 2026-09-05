¿Alguna vez te has guardado una opinión importante durante una reunión de trabajo o entre amigos? Dicha acción tiene un significado profundo sobre tu perfil mental. En ese sentido, los expertos en psicología señalan que dicho comportamiento no se trata de un reflejo de falta de interés; al contrario, puede ser un mecanismo de defensa, aunque existen más respuestas. Para conocer más detalles, sigue leyendo este artículo informativo.

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Lo ideal sería brindar nuestro punto de vista cuando se está tratando un tema en particular, pero existen personas que prefieren reservarse sus comentarios. Cuando finaliza dicha reunión, suelen arrepentirse de no haber expresado lo que pensaban, pues consideraban que su punto de vista podría ser importante.

En ese sentido, se puede interpretar que es temor o timidez cuando se realiza dicha acción, pero los especialistas en salud mental han realizado estudios al respecto para comprender por qué hay individuos que prefieren quedarse callados durante una reunión, los cuales han brindado resultados que captarán tu atención.

Quedarse callado en una reunión o conversación no significa necesariamente ser tímido o miedoso. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dimenshtein Olga

Qué dice la psicología sobre las personas que se quedan calladas en reuniones aún teniendo algo que aportar

Según los expertos en psicología, la acción de quedarse callado(a) en una reunión a pesar de que tiene la intención de brindar una opinión suele tener distintos significados, pero dependerá netamente del contexto en el que se encuentra.

En el plano positivo, estas personas prefieren no entrometerse en una conversación o reunión —sea laboral o amical— porque escuchan atentamente lo que opinan los demás y mantienen la prudencia con el propósito de no generar incomodidad a los demás, especialmente cuando están hablando.

Por su parte, el Centro de Psicología “Avance Psicólogos” explicó en Psicología y Mente que este comportamiento presenta puntos negativos. En primer lugar, puede ser una costumbre que se inculcó desde pequeño, especialmente cuando los papás impedían que brinden una opinión por considerar que no sería adecuado.

También el sitio especializado añade de que estas personas sienten temor a no ser aceptadas por aquellas que están presentes en la reunión. Si bien tienen la intención de brindar su opinión sobre un determinado tema, prefieren callarse antes de sentirse rechazadas.

Para el portal Unobravo , las experiencias pasadas en las que un individuo sufrió desprecio o desaprobación constituyen una de las causas centrales por las que surge el miedo al rechazo cuando quiere realizar una acción, tal como brindar una opinión.

Entonces, el silencio se convierte en un método de protección emocional; prefieren quedarse con su opinión en su interior a sentirse ridículos o ser interrumpidos por creer que el punto de vista brindado no será bien recibido por el grupo de personas con quien interactúa.

Para los psicólogos, este comportamiento puede significar una forma de evitar el ridículo o malos comentarios sobre la opinión que se pretende brindar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo superar el temor de expresar lo que pensamos

Este miedo puedes superarlo con una serie de técnicas progresivas; la finalidad es que recuperes la confianza al momento de expresar una opinión. En ese sentido, el psicólogo Nahum Montagud brinda las siguientes recomendaciones:

Practica expresando tus opiniones con tu círculo de mayor confianza.

Apunta todo lo que tienes en mente en una bloc físico.

Intenta trabajar tu autoestima con la ayuda de un profesional de psicología.

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