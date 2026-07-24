Hay quienes no cambian por nada la oportunidad de disfrutar de la tranquilidad y silencio en su hogar, así sea sábado y domingo o hayan tenido unos días bastante caóticos en el trabajo o estudios. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué significa que las personas prefieran quedarse en casa todo el fin de semana y descartar planes con amigos, familiares o pareja. Los expertos coinciden en que no se trata de aburrimiento, sino de priorizar la soledad elegida y valorar el autoconocimiento y autorregulación. Aquí te doy más detalles sobre este tema y lo que dice de la personalidad de hombres y mujeres que no dejan sus cuatro paredes por nada del mundo.

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¿Qué significa que las personas prefieran quedarse en casa un fin de semana?

Lo primero que hay que tener en claro es que no tienen ningún problema, no ‘han perdido las ganas de vivir la vida’, ni son “asociales”, sino que su elección se debe a diversos motivos.

Los profesionales de la psicología Dwight Tse, Jennifer Lay y Jeanne Nakamura afirmaron en un estudio que existen dos conceptos que se deben tener en cuenta: la soledad elegida y la soledad impuesta o evitativa. La primera proporciona bienestar a aquellos que optaban por estos momentos a solas, mientras que aquellos que no tenían alternativa sufrían malestar.

No se trata de personas “aburridas” y “asociales”. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Un estudio publicado por la revista científica ‘Personality and Individual Differences’ puntualiza que las personas introvertidas que no eligen esa soledad lo pasan realmente mal, mientras que otros más extrovertidos que eligen ese tiempo a solas sí disfrutan del aislamiento involuntario.

Las personas que deciden quedarse en casa, según la psicología, también pueden disfrutar de la sensación de libertad, independientemente de estar en el mismo sitio familiar de siempre. Además, sirve para “recargar baterías” y conectar consigo mismas, lo que fomenta la creatividad, la reflexión y la calma.

Hay quienes también apuntan a que es la oportunidad perfecta para una ‘recarga de batería social’, porque tras una semana de alta interacción, es la mejor forma que tiene el sistema nervioso para restaurar el equilibrio.

Por qué es buena idea quedarse un fin de semana en casa

Alejarse durante unas horas del resto de personas, de la bulla de la calle, de los lugares abarrotados de gente, tiene distintos beneficios:

Sensación de libertad

Descanso mental

Recuperación emocional

Mayor sensación de paz

Tras una semana de alta interacción, quedarse en casa es la manera que tiene el sistema nervioso de muchos individuos para restaurar el equilibrio. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuándo es un problema quedarte en casa todo el fin de semana

Los expertos son enfáticos en afirmar que todo depende de si el tiempo a solas es voluntario o impuesto y que la alarma psicológica salta cuando este comportamiento no nace del disfrute o el descanso, sino del aislamiento por evitación. Es decir, si elegiste quedarte en casa porque quieres descansar y disfrutas de esos momentos, genial, pero si tu deseo de no salir responde a que dejaste de disfrutar actividades que antes sí te gustaban, rompiste el contacto con familiares o amigos, sientes apatía constante o quieres evitar el juicio social, sí es necesario recibir asesoría para encontrar el por qué del cambio.

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