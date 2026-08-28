Dudar constantemente de las intenciones de los demás puede resultar agotador para cualquiera. En ese caso, los especialistas en psicología indican que mantener una alta desconfianza no siempre tiene relación con lo que realizan las personas, sino que revela una señal de insatisfacción personal, pero no es lo único. Para conocer más detalles al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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La base de todo vínculo, sea amical o sentimental, es la confianza. Ambas personas sienten esa seguridad entre sí mismas para expresar sus secretos más íntimos; sin embargo, no todas tienen la intención de dar paso a ello.

Hay individuos que desconfían plenamente de cualquiera, aunque la otra parte tiene la intención de crear un vínculo cercano. Se puede interpretar como una acción de precaución, pero los expertos en esta ciencia tienen una respuesta totalmente diferente que captará tu atención.

Hay personas que presentan una fuerte desconfianza por su entorno. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que desconfían plenamente de los demás.

Seth Meyers, doctor en Psicología, señaló a Psychology Today que la desconfianza excesiva evidencia que la persona no es feliz consiga misma. Según el profesional, contar con la confianza de distintas personas genera alegría y bienestar, pues se crean relaciones sanas, seguras y satisfactorias.

Por lo tanto, aquel que desconfía de manera excesiva suele pensar habitualmente que todos tendrán intenciones negativas hacia su persona, impidiéndose que experimente un vínculo cercano. Esto se puede resumir en suspicacia.

“La persona infeliz confunden estas creencias irracionales con hechos y tienden a caer en un pensamiento dicotómico”, añadió el profesional.

Las personas desconfiadas no son felices en gran parte de sus días, según los psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / Dmitry Rukovichnikov

Por su parte, Cepsim Madrid puntualizó que estos individuos están acostumbrados a mantenerse en estado de alerta, pues consideran que pueden resultar lastimados. Es más, tienen la fiel creencia de que los demás suelen opinar hechos negativos sobre sí mismos, lo que les puede afectar emocionalmente.

En un caso más crítico, esto podría estar vinculado a un trastorno de personalidad paranoide. De acuerdo al Manual MSD , es una condición en que el ser humano desconfía de su entorno y supone que sufrirá daños a pesar de que no existen motivos suficientes. Eso sí, un profesional en salud mental es el único que puede certificar si la persona padece de dicho trastorno.

En términos simple, la desconfianza injustificada ocasiona tristeza, daña las relaciones y afecta la propia autoestima. Por esa razón, los profesionales de psicología recomiendan recibir ayuda para mejor este punto negativo.

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