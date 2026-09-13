¿Estás acostumbrado(a) a comprometerte con más cosas de lo que realmente eres capaz de cumplir? Puede parecer una señal de buena voluntad, pero los expertos en psicología tienen una perspectiva completamente diferente que es necesario prestar atención. En caso te sientas identificado(a) con este tipo de comportamiento, te invito a leer lo que dice la ciencia al respecto.

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Para muchas personas, las promesas tienen un valor importante, ya que transmiten la seguridad de que realmente se cumplirán. Sin embargo, gran parte suelen fallar conforme pase el tiempo y solo logra que exista desconfianza, enfado y, de ser repetitivo, un desgaste emocional.

En ese sentido, surge la duda de qué invita a tanto hombres como mujeres a prometer frecuentemente en cada acción que pretenden realizar. Los investigadores han realizado estudios para tener una mejor noción sobre este comportamiento.

Fallar una promesa suele tener consecuencias negativas en ambas partes. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Qué dice la psicología de prometer de más

En una conversación para el diario Semana , Ana Galán, psicóloga especialista en trauma y gestión emocional, consideró que existen diversas respuestas negativas sobre este comportamiento, resaltando especialmente la necesidad de aprobado por los demás.

La especialista explica que estas personas presentan un temor de no cumplir las expectativas o no ser bien recibidas por los demás. Es decir, dependen mucho de la validación que ofrecen sus amistades o familiares.

Otro rasgo de aquellos que prometen de más es que tienen un problema de falta de asertividad; es decir, se les dificulta decir “no”. Para los especialistas en salud mental, esta idea puede poner en evidencia que carecen de una buena autoestima.

Galán también brindó una postura interesante sobre este comportamiento: en ciertos casos, puede significar que el individuo es impulsivo o ha adaptado este hábito tras conseguir resultados positivos.

En el primer punto, estas personas suelen prometer cosas ante los demás, pero no analizan si realmente podrán cumplirlas; de esa manera, consiguen una mala imagen. En el segundo punto, si comprometerse le ha brindado buenos resultados, entonces repetirá este patrón como manera de seguridad.

Con lo señalado, una promesa tiene un significado especial, ya que se trata de una afirmación que obligatoriamente se debe cumplir. No se tiene por qué dar palabra a todo; es ideal saber en qué momentos decir “no”.

La psicología señala que las promesas constantes puede ser un comportamiento aprendido por los resultados favorables obtenidos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo afecta no cumplir una promesa

Dependerá de la intensidad del vínculo, ya sea un amigo cercano, familiar o pareja. Cuando no se cumple una promesa, significa que no te valoras lo suficiente para actuar con integridad. Entonces, pierdes respeto, dignidad y, lo más importante, confianza; es más, la relación puede quebrantarse.

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