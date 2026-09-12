Hay personas que necesitan tener una lista para realizar sus compras en el supermercado; no pueden salir de sus casas sin tener estos apuntes esenciales. En ese caso, se puede imaginar que presentan una mala memoria, pero esa perspectiva puede ser incorrecta. Los expertos en psicología han realizado investigaciones para comprender por qué tanto hombres como mujeres apuntan en un papel antes de dirigirse a estos sitios. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

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De identificarte con este caso, puede ser que sientas un poco de vergüenza, pues consideras que tu retención mental no está en buen nivel, pero debes saber que millones de personas tienen este patrón bien definido y se sienten conformes debido a que realizan correctamente sus compras.

Eso sí, dicha costumbre suele revelar distintos rasgos o sensaciones de de quien lo pone en práctica, según distintas investigaciones realizadas por los profesionales en salud mental.

Miles de personas tienen el hábito de llevar sus apuntes al comprar en un supermercado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que realizan listas antes de salir a comprar

En una conversación con CuerpoMente , la psicóloga Leticia Martín Enjuto explica que estas personas necesitan experimentar una “conexión física” con las tarea que realizan, incluyendo al momento de comprar en el supermercado.

Según lo indicado por la profesional, cada vez que se realizan apuntes en un cuaderno o hoja de papel se están activando áreas cerebrales que permiten una mejor retención de la información y la organización cognitiva.

Es así que gran parte de los individuos acostumbrados a realizar listas antes de dirigirse a comprar sienten un mayor alivio, pues este hábito les otorga sensación de control de la situación y una mayor claridad mental, al punto de no olvidarse de algún producto que pretendían adquirir.

Otros estudios destacan que estos seres humanos saben organizarse en su día a día y planifican correctamente lo que deben realizar. No les agrada realizar todo a último momento, pues eso solo ocasiona que sientan gran malestar.

Este hábito suele brindar tranquilidad y claridad mental al momento de comprar. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Una forma de desconexión mental

Martín Enjuto también brindó una postura interesante sobre escribir a manos: estas personas intentan descansar de la constante presencia de pantallas. Esto no quiere decir que intentan evitar completamente la tecnología, sino que pretenderla usarla con mayor equilibrio.

“Observo cómo suelen establecer límites más claros entre lo digital y lo cotidiano, evitando convertir cada actividad en una interacción con el teléfono móvil”, añade la psicóloga.

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