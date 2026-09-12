¿Sueles estar revisando que cada cajón de tu casa o habitación esté correctamente cerrado? Este hábito tiene una respuesta interesante en la psicología. Los especialistas señalan que dicha acción tiende a revelar rasgos negativos de quien lo pone en práctica de manera constante. En caso estés interesado por saber qué dice esta ciencia al respecto, te invito a leer este artículo informativo.

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Posiblemente te identificas con esta situación: cada vez que terminas de ordenar tu ropa en el armario, prestas atención si los cajones están perfectamente cerrados. De no verificarlo, te cuesta mantener la tranquilidad.

En esa línea, los investigadores en psicología han realizado investigaciones para comprender un poco más sobre los rasgos que presentan las personas acostumbradas a estos hábitos, obteniendo conclusiones llamativas.

Estas personas no pueden sentirse tranquilas hasta no comprobar que los cajones estén cerrados correctamente. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que revisan constantemente que los cajones estén correctamente cerrados

En realidad, revisar que los cajones correctamente cerrados no tiene por qué considerarse negativo; lo alarmante surge cuando la práctica se hace repetitivamente y, como te indiqué anteriormente, suele generar malestar en caso no se realice.

En el plano positivo, los especialistas en salud mental destacan que estas personas suelen ser responsables y son precavidas en cada acción que desarrollan; además, cuentan con una buena atención al detalle y no toleran el desorden en cada espacio de su hogar.

Pese a ello, no todo es favorable. Esta práctica también se relaciona con distintos factores negativos. Para comenzar, quien lo pone en práctica podría presentar intolerancia a la incertidumbre, así lo explica Psychology Tools .

En ese caso, la persona tiene la necesidad de mantener todo bajo control; es decir, quiere sentirse segura de que todo esté bien realizado. Esto ocasiona que sienta preocupación y, en casos específicos, temor. Además, es un factor de riesgo que desarrolla o mantiene problemas de salud mental, tales como ansiedad o depresión .

Otro rasgo que se puede revelar de este hábito es el perfeccionismo rígido. Para el psicólogo Joaquín Mateu-Mollá, este atributo ocasiona que el hombre o la mujer esté a la expectativa de cualquier error, lo que afecta la espontaneidad de sus propias acciones.

Los estudios profesionales revelan que estas personas tienen poca tolerancia a la incertidumbre. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Puede relacionarse con el TOC

Los psicólogos también determinaron que la revisión constante de que los cajones estén correctamente cerrados puede tener un vínculo con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), el cual ocasiona que la persona tenga pensamientos no deseados y las lleve a realizar conductas repetitivas, según lo señalado por Mayo Clinic .

Se trata de un “mecanismo” con la finalidad de aliviar el estrés; en caso se ignoren estos pensamientos, no se puede sentir tranquilidad hasta que se cumple el propósito de dichos pensamientos.

Pese a ello, se necesita una evaluación psicológica y física por parte de un profesional para determinar si el hombre o la mujer presenta TOC.

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