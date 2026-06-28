La forma en que elegimos recibir a los demás revela más de lo que imaginamos sobre nuestro mundo interior. Si bien para muchos un abrazo es una simple muestra de cariño, los especialistas en psicología han realizado estudios al respecto sobre este cálido gesto. ¿Qué revela exactamente esta ciencia? Para conocer los detalles al respecto, es necesario leer los siguientes párrafos.

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Cuando te encuentras con una persona, lo común es estrecharle la mano o brindarle un beso en la mejilla, ya que se trata de una costumbre; sin embargo, existen aquellos que, repentinamente, su saludo es ofrecer un intenso abrazo y de la clásica frase “¿cómo estás?“.

Dicho acto es capaz de convertir el momento en alegría. Para muchos, es una manera de expresar cariño hacia la otra parte, pero la ciencia que estudia el comportamiento tiene una perspectiva distinta con los estudios realizados a lo largo de los años.

No solo se trata de una muestra de cariño; la psicología revela más datos al respecto. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que abrazan al momento de saludar

La Clínica Alemana explica que los abrazos son capaces de fortalecer los lazos humanos, ya sea con la familia, amistades o pareja. Se trata de un simple gesto que ayuda a crear y mantener vínculos afectivos sólidos; además de reforzar la confianza.

En el plano fisiológico, la misma entidad precisa que esta acción ayuda a disminuir el cortisol, una hormona relacionada al estrés. Entonces, cuando se recibe un abrazo, es altamente probable que se produzca una sensación de tranquilidad.

Pese a estos puntos positivos, existe una perspectiva interesante ofrecida por el Centro de Psicología de Madrid : la persona que brinda abrazos al saludar está intentando disminuir la sensación de soledad y tristeza por una mala experiencia que le tocó afrontar.

Otros estudios realizados por especialistas destacan que quienes acostumbran a realizar este práctica se destacan por la empatía y nobleza, pues al abrazar están comunicando distintas emociones capaces de mejorar el estado de ánimo de la otra parte.

Un abrazo es capaz de fortalecer vínculos, según la psicología. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué ocurre en el cerebro cuando se da un abrazo

Según lo explicado por la Clínica Alemana, un abrazo desencadena una respuesta química que inicia con la liberación de oxitocina; asimismo, este acto estimula la producción de dopamina, serotonina y endorfinas, componentes vinculados directamente con el placer, el bienestar y la mitigación del dolor.

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