¿En alguna ocasión te has distanciado de los demás de un momento a otro sin una razón aparente? Quizás puedes interpretar que la confianza no era la misma o que dicha persona cumplió su ciclo en tu vida, pero ese comportamiento tiene un significado interesante en el mundo de la psicología. En caso te sientas identificado con este hábito, te invito a conocer qué revelan los profesionales de este ciencia al respecto.

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No eres la única persona que realiza esta acción; hay millones que presentan este comportamiento y, seguramente, se lamentan posteriormente de dicha decisión, ya que esa amistad representaba un excelente beneficio.

En ese sentido, los psicólogos han realizado investigaciones para comprender el porqué de la decisión de estos seres humanos en distanciarse de aquellos que les genera un bien en sus vidas, obteniendo conclusiones llamativas.

Existen muchas respuestas sobre por qué estas personas se alejan de manera repentina. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se alejan de los demás sin razón aparente

Ana Ramírez Murillo, psicóloga clínica de la Universidad Autónoma de Madrid, señala en el portal Mundo Psicólogos que este comportamiento proviene de una infancia con padres distantes o que han brindado poco afecto emocional. En ese caso, logra que los menores de edad desconocen cómo dar o recibir amor.

Otro punto señalado por la especialista citada es que estas personas realmente han creado lazos muy profundos, pero sufrieron rupturas dolorosas por diversas circunstancias. Entonces, estas experiencias suelen influir en futuras relaciones.

De esa manera, pueden conocer nuevas amistades, pero se alejan o no brindan su confianza total por temor a que dichas relaciones se pierdan a corto plazo. De esa manera, intentan evitar el sufrimiento.

La profesional Ramírez considera que este comportamiento está ligado a una baja autoestima. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Ramírez también señala que alejarse de los demás sin una razón aparente es un claro indicio de baja autoestima, pues estos individuos consideran que no merecen amor ni son valiosos. Como consecuencia, toman la decisión de distanciarse.

Otros estudios psicológicos señalan que este hábito también suele reflejar inmadurez emocional, una falta de empatía o la tendencia a bloquearse cuando el vínculo se está empezando a volverse íntimo.

A pesar de estos puntos negativos, aquel que se distancia de su círculo cercano sin razón alguna puede mejorar acudiendo a un profesional de psicología. Lo primordial es mantener esos vínculos que nos brindan tranquilidad en todo momento.

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