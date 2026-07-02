No se trata solo de un insomnio intermitente, sino de algo más profundo. Si eres de los que le cuesta dormir de corrido y abrir los ojos cuando recién suena el despertador, esta información es para ti. Y es que no todos tienen el placer de descansar plácidamente ya sea porque su pareja hace un ligero movimiento, necesitan ir al baño o buscan la colcha para taparse y terminan dando vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño nuevamente. Teniendo en cuenta que esto es común para muchas personas, la psicología analizó qué hay detrás del despertar varias veces en la madrugada y qué significa. Los expertos coinciden en que tanto hombres como mujeres que lo padecen, en realidad tiene el sistema nervioso en alerta. Aquí los detalles que necesitas conocer.

¿Qué significa para la psicología que alguien se despierte varias veces en la madrugada?

Lo que todos queremos es dormir plácidamente y al despertar sentir que en verdad descansamos y tenemos la energía suficiente para lidiar con todo el día; sin embargo, no todos lo logran.

Despertarse varias veces en la madrugada se conoce como insomnio intermitente y, desde la psicología, suele ser un reflejo del sistema nervioso en estado de alerta. Se asocia frecuentemente con estrés crónico, ansiedad, depresión y procesamiento emocional no resuelto, lo que eleva los niveles de cortisol y fragmenta el descanso.

Teniendo en cuenta que estos episodios suelen intensificarse en períodos de alto estrés, los especialistas recomiendan acudir al médico para identificar la causa y evitar complicaciones si es que el problema se repite con frecuencia y te cuesta volver a conciliar el sueño.

Hay muchas causas que pueden llevar a las personas a despertarse varias veces por la noche y no poder conciliar de nuevo el sueño. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Anna Avilova

¿Cuál es el efecto del estrés sobre el sueño?

Si bien es normal despertarse brevemente algunos días y poder dormir con facilidad nuevamente, hay casos donde el estrés acumulado crea un “estado de hipervigilancia” donde el cerebro se activa por completo en lugar de volver a dormir.

“Los pensamientos obsesivos e intrusivos que pueden estar relacionados con un exceso de estrés, pudiendo dificultar nuestra relajación mental y física, lo que favorece que las personas empiecen a despertarse varias veces en la noche. En muchas ocasiones las personas que padecen de estrés o ansiedad se van a dormir con la televisión o series de fondo, lo que retrasa la conciliación del sueño y favorece que se produzcan más despertares nocturnos”, explican desde el portal ‘Mundo Psicólogos’.

Los expertos sugieren mantener una higiene del sueño adecuada para no lidiar con los despertares de madrugada. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Y es que el estrés y la ansiedad alteran el sistema nervioso y dificultan mantener un sueño profundo. A esto se puede sumar también el uso excesivo de redes sociales y la exposición a pantallas antes de dormir, lo que reduce la producción de melatonina, la hormona que regula el descanso.

Ante esto, los expertos coindicen en recomendar la importancia de mantener una buena higiene del sueño con horarios regulares para acostarte, evitar las pantallas mientras estás en la cama, controlar la alimentación nocturna y que tu cuarto sea un ambiente propicio para el descanso.

Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestro canal de WhatsApp. No te pierdas información valiosa y consejos que te ayudarán en tu día a día. Únete a nuestra comunidad 👉 aquí