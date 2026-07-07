Muchas personas relacionan el hábito de mirarse al espejo con el deseo de lucir bien. Si bien es una idea válida, no necesariamente se vincula únicamente a ello; los expertos en psicología tienen más respuestas al respecto. Lejos de ser un gesto superficial, la frecuencia con que buscamos nuestro reflejo es una necesidad de reconstruir la confianza perdida, pero hay otros datos interesantes. Para conocerlos, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Seguramente te identifiques con este comportamiento. Acostumbras a mirarte frecuentemente en el espejo dependiendo de la acción que realizas. Es como si se tratase de una obligación que necesitas ejecutarlo cada vez que sea posible; no tienes control alguno.

En un primer intento, justificas dicha acción porque tienes la intención de plasmar una imagen agradable ante las demás personas, pero la psicología tiene diversas respuestas al respecto tras realizar distintas investigaciones con el pasar de los años.

Millones de personas acostumbrar a mirarse al espejo cuando tienen el tiempo de hacerlo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se miran al espejo frecuentemente

En una entrevista otorgada a Hola.com , Ángel Luis Guillén, psicólogo y director de la Clínica Psicopartner, señala que este simple hábito se vincula habitualmente a la autoimagen; es decir, la persona intenta recuperar su seguridad, ya que es probable que cuente con una baja autoestima.

Existen otros individuos que intentan corroborar si su apariencia es aceptable y el espejo representa una gran ayuda para ello. De esa manera, pueden encontrar ciertos “defectos” que pueden mejorarlos en ese preciso momento.

Con lo señalado, Itae Psicología precisa que estos suelen buscar validación externa, pues toman en cuenta mucho la opinión de sus seres más cercanos. Esto representa un punto negativo, pues sacrifican su propia autenticidad y felicidad por miedo a ser rechazados.

Otros estudios añaden que mirarse frecuentemente en un espejo puede ser una forma de autocontrol. Es decir, si la persona revisa su apariencia varias veces al día, en realidad intenta asegurar que todo “está en orden”. Dicha percepción también puede relacionarse con la perfección.

Los profesionales en salud mental consideran que esta práctica incentiva a la persona a recuperar su confianza de su propia imagen. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

¿Se caracteriza por ser narcisista?

Desde la perspectiva de Beatriz Romero, psicóloga y fundadora de Consulta Despertares, esta práctica también se puede asociar a una personalidad narcisista; es decir, presenta un patrón de comportamiento caracterizado por egoísmo extremo y falta de empatía.

“Si la persona se mira al espejo con admiración y una clara sensación de superioridad, puede estar relacionado con una necesidad de reafirmar una autoimagen grandiosa”, fuerom las palabras de la profesional a Hola.com

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