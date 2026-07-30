La vida está llena de momentos exitosos, pero también de pequeños errores a los que no siempre hay que darle tanta importancia y aceptar que somos humanos y nos podemos equivocar. Y es que mientras que algunos sienten frustración, vergüenza o enfado cuando algo no sale como esperaban, otros parecen reaccionar sin complicaciones y siguen adelante sabiendo que todo se puede solucionar o mejorar. En esa línea, la psicología analizó qué hay detrás de las personas que se ríen de sus propios tropiezos y aprenden a reconocerlos, aceptarlos y transformarlos en nuevas experiencias. Los expertos aseguran que esto es señal de alta inteligencia emocional y seguridad, pero no es lo único. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología reírse de tus propios tropiezos?

La psicología indica que reírse de los propios tropiezos refleja alta inteligencia emocional, flexibilidad mental y seguridad en uno mismo. Lejos de ser debilidad, este humor autocrítico saludable alivia la tensión y mejora la percepción social. Además trae diversos beneficios:

Regulación del estrés: el cerebro reduce el nivel de cortisol y libera endorfinas al transformar un error inofensivo en un momento ligero.

el cerebro reduce el nivel de cortisol y libera endorfinas al transformar un error inofensivo en un momento ligero. Aceptación y flexibilidad: demuestra madurez al entender que una equivocación pasajera no define el valor ni la competencia personal.

demuestra madurez al entender que una equivocación pasajera no define el valor ni la competencia personal. Autenticidad: según investigaciones publicadas en el Journal of Personality and Social Psychology, quienes se ríen de sus fallos cotidianos son percibidos como personas más cálidas, cercanas y competentes que quienes se muestran avergonzados.

Cuando una persona se ríe de sus propios traumas generalmente coloca a la situación en un lugar menos dominante dentro de su vida. (Foto: Alireza Hajialiasghar / Pexels)

¿Por qué la risa es mejor que la vergüenza?

Una investigación publicada por la Asociación Estadounidense de Psicología indica que cuando cometes un pequeño error que no perjudica a nadie, como tropezar con un bordillo o recordar mal un nombre, la gente te apreciará más si puedes reírte de ti mismo en lugar de mostrarte avergonzado.

“Nuestros hallazgos sugieren que la gente suele sobreestimar la severidad con la que los demás juzgan sus pequeños errores sociales (…) En el caso de meteduras de pata menores e inofensivas, reírse de uno mismo puede demostrar confianza social, reducir la tensión y comunicar que el error fue accidental”, afirmó Övül Sezer, doctora de la Escuela de Negocios SC Johnson de la Universidad de Cornell y coautora del estudio.

Investigaciones anteriores han demostrado que mostrar vergüenza después de cometer una metedura de pata tiene beneficios sociales: a la gente le gusta ver vergüenza porque indica remordimiento y respeto por las normas sociales, según Sezer.

“Pero en la vida cotidiana, a menudo vemos otra reacción: la gente se ríe de sí misma. Queríamos entender si reírse de uno mismo podría ser a veces incluso más efectivo que mostrar vergüenza, y, de ser así, cuándo”, dijo.

Ser capaz de reírse de uno mismo implica reconocer los propios defectos y restarle importancia. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Quienes participaron en el estudio publicado en la revista Journal of Personality and Social Psychology consideraron que quienes se reían de sus pequeños errores eran más cálidos, competentes y auténticos que quienes se mostraban avergonzados.

“Lo interesante es que la vergüenza a menudo se percibía como excesiva (...) Los observadores tendían a pensar que quienes mostraban vergüenza se sentían más avergonzados de lo que la situación justificaba, mientras que reírse indicaba que reconocían que el error era menor”, agregó Sezer.

Eso sí, el error debe de ser inofensivo para que no tenga nada de malo el reírse, por ejemplo, si una persona tropieza accidentalmente y se hace una lesión en el brazo; sin embargo, si alguien tropieza, hace que un compañero se caiga y ese se rompe la pierna, entonces reírse de uno mismo no sería apropiado porque la reacción no se ajusta a la gravedad del error, tal como destaca el experto.

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