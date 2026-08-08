A todos nos ha pasado o lo hemos visto: tras una fuerte discusión, una de las partes comienza a reírse sin explicación alguna. En una situación tensa, la situación puede interpretarse como una falta de respeto, pero los expertos en psicología suelen tener una perspectiva diferente. ¿Qué dice exactamente la ciencia sobre este comportamiento? Sigue leyendo este artículo informativo para conocer la respuesta.

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Seguramente te identifiques con esta situación. Has discutido con un familiar o amigo cercano por malos entendidos que pudieron arreglarse con una buena comunicación y, cuando ambos se quedan en silencio, te comienzas a reír.

Para ti, se trata de un acto involuntario, pero te comentaré que existen estudios psicológicos al respecto que explican por qué suele pasar ello, evidenciando que revela rasgos de tu personalidad.

Puede parecer una falta de respeto, pero se trata de una acción que suele ser beneficiosa en situaciones tensas. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se ríen después de una discusión tensa

Es importante precisar que esta inesperada acción realizada durante una discusión no tiene por qué tomarse como algo inapropiado; al contrario, una simple risa tiene la capacidad de aliviar una fuerte tensión que puede desencadenar a resultados hirientes.

Dicha idea tiene concordancia con la teoría planteada por el psicólogo Robert Provine, autor de “Laughter: A Scientific Investigation”. El profesional explicó que las risas no siempre deben estar vinculadas al humor, sino que también funciona como una válvula para liberar el estrés acumulado.

La perspectiva es respaldada por los especialistas de de INTRO Psicólogos Madrid ; sin embargo, también brindaron un dato interesante sobre cómo la risa beneficia a quien lo pone en práctica durante un momento tenso: recupera su equilibrio emocional.

En ese sentido, un par de risas ocasiona que la persona deje de sentir miedo, enojo o angustia a causa de la tensión de una discusión. Se puede interpretar como una técnica capaz de regular estas emociones intensas.

“El humor nos permite aliviar la represión, sea individual o social, y jugar con ideas que de otro modo serían incómodas de sostener”, explica el portal citado.

Reírse en situaciones intensas puede ocasionar que el ambiente tenso se alivie en cuestión de segundos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué estrategias aplicar para controlar el enojo

Posiblemente tienes dificultades para regular la ira que sientes ante una situación que te genera mucha incomodidad. En ese caso, te compartiré una serie de consejos del American Psychological Association que pueden ayudarte a evitar momentos tensos:

Respira profundamente por varios segundos.

Lentamente repite la palabra “relájate” o “tómalo con calma”.

Concéntrate en cómo manejar y enfrentar el problema, no solucionarlo.

Escucha con atención lo que dice la otra persona y tómate tu tiempo antes de responder.

Aplica el “humor tonto” para calmar la furia de varias formas.

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