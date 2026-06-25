A todos nos puede haber pasado más de una vez que cuando están narrando una situación triste, anécdota complicada o momento de máxima tensión, una carcajada inoportuna hace su aparición y todos se nos quedan viendo. Esta escena es más común de lo que imaginas y si bien en un primer instante se puede pensar que se trata de una burla, falta de respeto o empatía, la verdad es otra y llega de la mano de la psicología. Y es que los expertos han analizado por qué las personas se ríen en situaciones incómodas y la realidad es que se trata de un mecanismo de defensa involuntario que busca reducir el estrés. Aquí te explico lo que afirman los especialistas.

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Qué significa para la psicología que una persona se ría en momentos inapropiados

Hay momentos en que uno no puede contener la risa por un recuerdo, nervios o porque vino a la mente una situación en particular que resulta muy jocosa e inoportuna ya que uno está en medio de una reunión o conversación importante que requiere de máxima atención y cero distracciones. Para la psicología, esto tiene una explicación y es que reír en situaciones incómodas, tensas o tristes no es falta de empatía, sino un mecanismo de defensa involuntario. El cerebro utiliza la risa como una válvula de escape para reducir el estrés, regular emociones abrumadoras y liberar tensión física y mental.

Esto es apoyado por Andrea Trujillo Estrada, psicóloga de Blua de Sanitas, quien aclaró en CuídatePlus que cuando nos encontramos en un contexto donde se espera seriedad, “el cerebro responde con risa como una forma de liberar estrés o aliviar la presión del momento”. Además, ella usa el término “la prohibición implícita” que hace su aparición en esos momentos. Esto se traduce en que, cuando sabemos que no debemos reírnos, “la risa se vuelve más difícil de controlar” y sucede porque “la mente, al enfocarse en evitar algo, termina dándole más importancia”.

La risa puede ser una respuesta a la disonancia cognitiva, es decir, cuando hay una contradicción entre lo que sentimos y lo que se espera de nosotros. En estos casos, “el cerebro intenta equilibrar la tensión a través de una reacción inesperada”.

En muchos casos se trata simplemente de un mecanismo habitual de afrontamiento ante el estrés, la ansiedad o situaciones incómodas. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué algunas personas ríen en situaciones incómodas?

Son diversos los factores y los expertos en psicologías coinciden en estos:

Regulación emocional: ante una situación de mucha presión, el sistema nervioso se satura. La risa ayuda a restaurar el equilibrio y disminuir los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

ante una situación de mucha presión, el sistema nervioso se satura. La risa ayuda a restaurar el equilibrio y disminuir los niveles de cortisol (la hormona del estrés). Liberación de endorfinas: provoca una oleada de endorfinas que actúan como analgésicos naturales, ayudando a soportar mejor la carga emocional del momento.

provoca una oleada de endorfinas que actúan como analgésicos naturales, ayudando a soportar mejor la carga emocional del momento. Manejo del dolor o lo absurdo: es una respuesta adaptativa para procesar información que resulta incomprensible, impactante o incongruente con lo que el cerebro esperaba.

Reírse en situaciones incómodas es algo que nos ocurre a todos en mayor o menor medida. (Foto: Daph Blake / Pexels)

¿Qué significa reírse en situaciones difíciles?

“Cuando la risa aparece tras la muerte de un ser querido, no significa falta de afecto ni indiferencia (…) En estos casos, la risa actúa como un mecanismo de defensa para aliviar el dolor y la tensión”, agregó Andrea Trujillo. Y es que se trata de una reacción del cerebro ante una situación de gran impacto emocional y puede estar relacionada “con el estado de shock, en el que la mente aún no ha procesado la realidad de la pérdida”.

También hay casos en los que uno se termina riendo cuando tiene que hablar en público y “la risa suele ser una manifestación de nerviosismo o ansiedad social que surge como una forma de liberar tensión y lidiar con el miedo al juicio de los demás”. En algunas personas, “también es una estrategia inconsciente para suavizar la situación y sentirse más cómodo”.

Los psicólogos coinciden en que no es un problema patológico ni de personalidad, sino un mecanismo habitual de afrontamiento ante el estrés, la ansiedad o situaciones incómodas. En algunos casos también tiene que ver con “la dificultad para regular emociones, especialmente en personas que evitan enfrentar sentimientos negativos”.

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