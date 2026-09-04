¿En algún momento has terminado una conversación con personas cercanas sintiéndote sin energía? Posiblemente sí y eso te ha generado preocupación. Si bien compartir momentos con las personas que más apreciamos debería ser magnífico, los expertos en psicología tienen una perspectiva diferente. Para conocer más detalles sobre este comportamiento, es necesario que sigas leyendo este artículo informativo.

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Millones de personas experimentan dicha sensación cada vez que mantienen conversaciones con amigos o familiares. Aunque esas reuniones fueron divertidas, éstas se sienten agotadas mentalmente cuando llegan a sus casas.

¿Realmente esta actitud significa algo malo? En ese sentido, los expertos en psicología han realizado estudios para comprender a mayor profundidad sobre dicha sensación; los resultados te interesarán completamente.

No significa que estas personas no les agrade conversar, sino que experimentan agotamiento tras finalizar el diálogo. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se sienten agotadas después de conversar con amigos o familiares

Como contexto, se debe resaltar la investigación liderada por Sointu Leikas, de la Universidad de Helsinki, en el año 2020, el cual pretendía estudiar cómo las interacciones afectan el estado de ánimo y las energía de las personas.

Los resultados dejaron muchas sorpresas, ya que la investigadora pudo concluir que la personas con cualidades extrovertidas solían sentirse más cansadas entre dos y tres horas después de mantener un diálogo con otros. Eso sí, factores como la hora del día y la personalidad de cada participante tuvieron influencia.

Pese a ello, existen otras posturas al respecto. Por ejemplo, la psicóloga María del Pilar Sánchez López explicó en Psicoglobal que el cansancio después de interactuar con el círculo cercano “se debe a la gran cantidad de recursos cognitivos” que se aplican al socializar.

Para una mejor comprensión, estas personas no administran correctamente su energía mental al interactuar, ya que prestan atención a la otra parte, al entorno, a lo que hacen, al lenguaje verbal y no verbal, entre otros factores. La finalidad es que dicha conversación sea de calidad.

Sánchez López también consideró que existen otros rasgos de los individuos que presentan este comportamiento. La profesional destacó que suelen ser introvertidos; esto no significa que sean tímidos, sino que no buscan la necesidad constante de tener que relacionarse.

Otra característica es que no sienten atracción por lo repetitivo. ¿En qué consiste exactamente? Para la psicóloga, estas personas pueden sentir emoción y divertido cuando dialogan en un principio, pero si esto ocurre constantemente, solo ocasionaría cansancio o aburrimiento.

Los estudios señalan que estas personas no les agrada las experiencias repetitivas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Existen cuatro perfiles de agotamiento

Un estudio psicológico indicó que el cansancio social no siempre está vinculado a “mantener conversaciones con personas”; puede aparecer por distintas razones. Estas son las que destacan:

Agotamiento sensorial: la persona le agrada conversar con amigos o familiares, pero termina agotada después de situarse en espacios ruidosos, luces fuertes o múltiples estímulos.

la persona le agrada conversar con amigos o familiares, pero termina agotada después de situarse en espacios ruidosos, luces fuertes o múltiples estímulos. Agotamiento cognitivo: la persona suele pensar demasiado durante la interacción, ya sea para recordar situaciones en específicas o seguir varias conversaciones.

la persona suele pensar demasiado durante la interacción, ya sea para recordar situaciones en específicas o seguir varias conversaciones. Agotamiento emocional: la persona siente cansancio después de interactuar debido a que absorbe los sentimientos y problemas de amigos y familiares.

la persona siente cansancio después de interactuar debido a que absorbe los sentimientos y problemas de amigos y familiares. Agotamiento por actuación: la persona oculta su forma natural de ser o vigila todo lo que expresa o hace.