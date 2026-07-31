¿Eres una de las personas que acostumbra a taparse la boca mientras ríes? Muchos suelen asociar este gesto con la timidez o la vergüenza. Aunque puede ser una postura acertada, los expertos en psicología también precisan que esta conducta tiene una estrecha relación con el deseo de mantener el control y reservar el comportamiento, pero no es lo único. En este artículo informativo te brindaré más detalles al respecto.

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Seguramente estés acostumbrado(a) a este hábito cuando estás dialogando con tus amigos o en un espacio donde existen muchas personas. Mientras que otros se ríen con total normalidad, tú colocas cualquiera de tus manos en tu boca.

Es posible que te hayas la pregunta una y otra vez: ¿por qué realizo dicha acción al soltar una carcajada?. Te comentaré que dicho comportamiento ha sido estudiado por los especialistas en salud mental, obteniendo resultados que captarán tu atención.

Esta costumbre es realizada tanto mujeres como hombres en situaciones sociales. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se tapan la boca al reírse

Muchos especialistas coinciden que este tipo de personas suelen ser vergonzosas o tímidas en grupos sociales, ya que sienten mucha inseguridad en situaciones interactivas, pero también existen otras perspectivas.

Se puede vincular que estos individuos pretenden mantener la prudencia durante situaciones de risas. La psicóloga Alicia Escaño explicó en el portal La Mente es Maravillosa que suelen caracterizarse por ser respetuosas ante los demás, reflexionan con inteligencia y transmiten confianza.

“Saben escuchar y respetan los turnos de palabra, algo que es muy si queremos que los demás disfruten del tiempo que comparten con nosotros”, señala la especialista citada.

Otros expertos consideran que la inhibición emocional puede ser una característica psicológica de aquellos que se tapan la boca al momento de reír, ya que se trata de la tendencia de reprimir o evitar la expresión de los sentimientos en contextos sociales.

Algunos psicólogos vinculan este comportamiento con la inhibición emocional. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Según Investe Psicólogos , los individuos que presentan esta condición están más propensas a experimentar síntomas de ansiedad y depresión. Esto se debe a que no tienen la capacidad para expresar lo que está sintiendo, ocasionado que el estrés se acumule en su interior.

“No solo afecta la salud mental del individuo, sino que también tiene un impacto profundo en sus relaciones personales. Crea barreras que dificultan la comunicación y la conexión auténtica con los demás”, añade.

Eso sí, este hábito no solo se debe relacionar con lo negativo, pues puede tratarse de una costumbre que se ha construido con el pasar de los años.

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