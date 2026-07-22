No hay relaciones perfectas, sino que estas se construyen con voluntad y compromiso de seguir aprendiendo y mejorando ya que no siempre se puede coincidir en todo y las opiniones distintas generan conflictos que se solucionan conversando; sin embargo, muchos hombres y mujeres prefieren siempre callar en las discusiones de pareja aplicando una estrategia de regulación en momentos donde el volumen de voz se empieza a elevar y el silencio es su mejor escudo. Si bien esto resulta positivo para evitar la crudeza de las palabras o dejarse llevar por la ira, hacerlo de forma constante no es beneficioso. Los expertos en psicología coinciden en que esto solo deriva en la acumulación de frustración y enojo, algo que al final juega en contra. Aquí te doy más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que las personas siempre callen en una discusión de pareja?

El silencio en una discusión de pareja suele ser una estrategia inconsciente de regulación emocional. Al sentirse abrumada, la persona se retrae para evitar decir algo hiriente, calmar su sistema nervioso o protegerse de una escalada de gritos. Sin embargo, si es crónico, puede convertirse en desconexión emocional o evasión del conflicto.

Los expertos destacan que el silencio sostenido frente a lo que incomoda puede generar consecuencias profundas en la autoestima, la ansiedad y el bienestar emocional. Y es que muchas veces se trata de patrones aprendidos en contextos familiares donde expresar emociones se asociaba a castigos o rupturas, por lo que se aprende a minimizar lo que se siente y dar paso a emociones como frustración, enojo contenido y resentimiento.

Callarse en una discusión puede ser una señal de autocontrol, para evitar explotar ante un enfado. (Foto: Keira Burton / Pexels)

¿Por qué las personas prefieren callar en una discusión de pareja?

La psicología identifica distintas razones detrás de este comportamiento:

Autocontrol y reflexión: el individuo nota que sus emociones están al límite (modo defensa) y opta por callar para ordenar sus pensamientos antes de continuar la charla desde un lugar más calmado.

el individuo nota que sus emociones están al límite (modo defensa) y opta por callar para ordenar sus pensamientos antes de continuar la charla desde un lugar más calmado. Miedo al conflicto: una aversión profunda a la tensión o a la vulnerabilidad lleva a la persona a priorizar la “paz superficial”, evitando abordar los problemas de raíz.

una aversión profunda a la tensión o a la vulnerabilidad lleva a la persona a priorizar la “paz superficial”, evitando abordar los problemas de raíz. Bloqueo emocional (Muro de piedra): conocido en terapia de pareja como stonewalling, ocurre cuando una persona se desconecta por completo, deja de responder y se encierra en sí misma como un mecanismo de autoprotección ante una sobrecarga de reproches.

Callarse ante una pelea o evitar discusiones de vez en cuando no es algo malo. (Foto: Alex Green / Pexels)

Los expertos en psicología también hacen la diferenciación entre el silencio como mecanismo de autodefensa (aparece cuando la persona siente que no será escuchada o respetada y el callar como una forma de protección emocional) y el silencio para evitar responsabilidades u ocultar información.

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