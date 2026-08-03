La costumbre de llegar siempre a tiempo oculta patrones fascinantes sobre nuestra mente. Más allá de ser una acción bien recibida por cualquiera, los especialistas en psicología señalan que esta disciplina refleja una búsqueda constante de orden personal y bienestar emocional, pero no sería lo único. ¿Qué señala esta ciencia al respecto? Los detalles puedes descubrirlos en los siguientes párrafos.

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La tendencia de ciertas personas a anticiparse siempre a la hora pactada en sus compromisos no se trata de una simple costumbre marcada con el tiempo; sino que tiene una razón psicológica detrás las acciones que practican para garantizar la puntualidad.

De acuerdo a Sandra Farrera, psicóloga clínica y pericial, explica que estas personas suelen ser responsables y organizadas en cada aspecto de sus vidas. No sólo suelen llegar puntuales a sus compromisos, también cumplen sus obligaciones en un plazo adecuado.

Otro estudios en la ciencia que estudia el comportamiento humano señalan que esta conducta responde a un principio ético, impulsado por el deseo de la persona de honrar sus acuerdos y proyectar confianza hacia los demás.

El beneficio principal de “ser puntual” radica en la constante paz mental de las personas, quienes, al ser eficiente con lo que planifican diariamente, evitan complicaciones y mantienen un estado de bienestar general.

Las personas puntuales suelen organizadas, por lo que sienten menos estrés con sus responsabilidades. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Mayor autocontrol y menos procrastinación

En una conversación con The New York Times, la doctora Diana DeLonzo también explicó que estas personas puntuales tienen dos rasgos sumamente importantes: tienen un buen autocontrol y suelen procrastinar menos en su día a día.

Estos individuos suelen regular sus emociones, manteniendo una reacción más equilibrada. Además, tienen la fuerza de voluntad por realizar cualquier actividad, así sea la más tediosa o aburrida, pues no les agrada aplazar.

Pese a ello, Farrera añade que aquellos con puntualidad excesiva pueden presentar ansiedad o tener un perfil hiperactivo; posiblemente cuentan con la sensación latente de imaginar los peores escenarios y, para evitar ello, suelen tomar precauciones.

Por lo tanto, la puntualidad representa una herramienta para prevenir contratiempos y aumenta la confianza personal antes de iniciar un compromiso social, laboral o personal; sin embargo, eso no define que sea alguien irresponsable. Existen métodos que te permitirán mejorar notoriamente, pero es cuestión de necesidad por dejar atrás este mal hábito.

Una persona puntual también se caracteriza por tener autocontrol y procrastinar menos. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Cómo adoptar la puntualidad a mi vida

Para el psicólogo Alberto Soler , es necesario que sigas estos 10 pasos para que la puntualidad forme parte de tu rutina:

Realiza una buena planificación y organización previa. Identifica los pequeños contratiempos. Anticípate a tus necesidades futuras. No subestimes tu capacidad de ser puntual. Toma en cuenta los imprevistos. Aprende a diferenciar lo urgente, lo importante y lo aplazable. Avisa con anticipación si llegarás tarde. Crea rutinas y hábitos fijos. Minimiza las distracciones. Usa alarmas.

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