Mientras hay hombres y mujeres que siempre muestran su predisposición para ayudar, unirse a los planes o realizar tareas extras, hay quienes tienen una negativa o recurren a diversas justificaciones para cancelar salidas o reuniones, no hacer un trabajo o rechazar favores. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar por qué hay personas que siempre ponen excusas en cualquier situación y qué significa esto. Los expertos son enfáticos en asegurar que no es por maldad o repudio a su entorno, sino porque activan un mecanismo de defensa para su autoestima. Aquí te explico más al respecto.

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¿Qué significa para la psicología que una persona siempre ponga excusas?

La psicología señala que poner excusas constantemente es un mecanismo de defensa inconsciente para proteger la autoestima. Detrás de estas justificaciones suele esconderse inseguridad, miedo al fracaso o un intento de evitar sentimientos de culpa y ansiedad. También refleja una baja tolerancia a la frustración y la responsabilidad.

Aunque estas excusas pueden parecer inofensivas o incluso útiles a corto plazo, a la larga, su impacto puede ser perjudicial. (Foto: Liza Summer / Pexels)

Los expertos señalan que a corto plazo, esto genera alivio al reducir la ansiedad, pero a largo plazo dificulta el crecimiento personal y puede deteriorar significativamente los vínculos laborales o personales, ya que genera desconfianza.

Si bien esto no es negativo en su totalidad y hasta resulta normal de vez en cuando, sí puede generar cierta incomodidad en quienes tienen que tolerar excusas constantemente ya que no siempre se interpretan como una mentira, sino una negativa a asumir responsabilidades.

Los pretextos se definen como justificaciones o argumentos que empleamos para evitar responsabilidades o postergar acciones. (Foto: RDNE Stock project / Pexels)

¿Qué características comparten las personas que siempre ponen excusas?

Este comportamiento se manifiesta en diversos rasgos psicológicos entre los que destacan el miedo al fracaso, la baja tolerancia a la frustración, la necesidad de preservar la imagen personal, entre otras. Aquí lo que dicen los expertos:

Protección del ego: se utiliza la racionalización para que las excusas parezcan lógicas, lo que evita que la persona asuma errores y enfrente el juicio social.

se utiliza la racionalización para que las excusas parezcan lógicas, lo que evita que la persona asuma errores y enfrente el juicio social. Miedo a la vulnerabilidad: justificar constantemente cualquier acción es una forma de mantener el control y evitar sentirse expuesto.

justificar constantemente cualquier acción es una forma de mantener el control y evitar sentirse expuesto. Evitación del conflicto: poner excusas a menudo busca apaciguar el entorno y eludir confrontaciones directas.

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