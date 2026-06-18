Puede parecer una simple postura, pero la realidad es que revela mucho sobre la personalidad del protagonista. De seguro esta escena se te hace familiar porque en alguna reunión de trabajo no has podido despegar la mirada pensando que en cualquier momento tu compañero se podría caer o te has puesto a imaginar que esa joven con su bebé en brazos se puede resbalar en pleno restaurante y lastimarse por no tener la espalda apoyada en el respaldar. Teniendo en cuenta que se ha vuelto una situación muy cotidiana, los expertos en psicología analizaron qué significa que las personas se sienten al borde de la silla. La verdad es que no se trata de una moda o un descuido, sino que esconde poderosas razones detrás y permite descifrar características claras como que se trata de mujeres u hombres que siempre están activos y muy atentos.

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¿Qué significa estar sentado al borde de la silla según la psicología?

Sentarse al borde de la silla suele indicar un estado de alerta y anticipación. En la psicología no verbal, esta postura revela un alto nivel de energía, impaciencia o un deseo inminente de actuar.

Para los expertos, si sucede en entornos profesionales o reuniones, denota proactividad, energía y una implicación intensa en la conversación, es decir, mucho interés; a esto se suma que refleja que está evaluando el momento para intervenir o ponerse de pie rápidamente; sin embargo, si está acompañado de tensión en los hombros o inquietud, ahí sí hay que preocuparse, porque podría ser un reflejo de ansiedad.

Sentarse al borde de la silla puede transmitir signos de nerviosismo o agitación. (Foto: Pavel Danilyuk / Pexels) / MAZKO VADIM

¿Qué refleja la forma en la que una persona se sienta?

La forma en que nos sentamos dice más de nosotros de lo que parece, ya que el lenguaje corporal siempre emite un poderoso mensaje dentro de la situación en la que nos encontramos. Es por eso que cómo te sientas durante una simple conversación con tu pareja, una reunión con amigos, una junta del trabajo o una entrevista, puede demostrar un estado emocional o lo que experimentas en el momento.

Quienes se sientan al borde de la silla tienen una clara disposición hacia la acción, proyecta atención, implicación y una cierta sensación de estar preparado para reaccionar en cualquier instante. Para los psicólogos también se asocia con un estado de alerta y puede transmitir interés, energía y compromiso. Esta postura también puede aparecer en quienes tienen tensión y dificultad para relajarse.

Esta postura tiene profundas implicaciones psicológicas que pueden revelar aspectos significativos sobre la personalidad y el estado emocional de una persona. (Foto: Thirdman / Pexels) / ALEX SAHARCHUK

Los expertos concluyen que la manera en que nos sentamos y las posturas que adoptamos no solo reflejan el estado físico, sino también nuestro estado mental y emocional, y en el caso de las personas que se sientan al borde de la silla permite tener una visión detallada sobre la disposición y el nivel de estrés que atraviesa.

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