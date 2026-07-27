No haber estudiado otra carrera, perder la oportunidad de cambiar de trabajo y hasta casarse con la persona equivocada son situaciones que hacen que una persona se pueda cuestionar en más de una ocasión no solo durante días, sino incluso años. Y es que muchos experimentan un gran arrepentimiento por sus decisiones y la psicología se encargó de analizar cuál es el efecto en su día a día y lo mucho que puede costar superarlo. La buena noticia es que los expertos coinciden, en base a la investigación, de que este remordimiento disminuye y se transforma con el paso del tiempo. Y es que elegir significa también convivir con la posibilidad de haberse equivocado, pero la forma en que las personas experimentan esos cuestionamientos cambia con la edad y no solo porque el tiempo amortigüe algunas heridas, sino porque envejecer modifica la relación emocional con el pasado. Aquí te cuento más detalles.

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¿Qué dice la psicología sobre el arrepentimiento por decisiones pasadas?

El paso del tiempo cambia cómo vemos nuestras decisiones pasadas a través de la perspectiva, la aceptación y el olvido de los detalles negativos. Esto significa que empezamos a sentir los errores como lecciones y no como fracasos grandes; además, entendemos que elegimos con la información que teníamos en ese momento y que los años ayudan a experimentar un olvido emocional que hacen que el dolor o la duda sean cada vez más pequeños.

El arrepentimiento tiene un impacto significativo en la salud mental, ya que activa respuestas de estrés crónico que afectan a la química cerebral, los patrones de sueño y la regulación emocional. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Por qué la intensidad del remordimiento disminuye y se transforma con el paso de los años

Los psicólogos descubrieron que los remordimientos no desaparecen con los años, pero sí cambia la forma en que los sentimos. Las investigaciones revelaron que la edad apacigua la ira y la frustración asociadas a los errores del pasado y transforma muchos arrepentimientos en reflexiones más serenas.

Un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología revela que los adultos mayores reportan menos arrepentimientos recientes que los jóvenes y, aunque tiene un número similar de temas que meditar a largo plazo, experimentan menos ira y frustración al recordar esos errores y oportunidades perdidas. La investigación destaca cómo la edad y el paso del tiempo influyen en nuestras respuestas emocionales ante decisiones pasadas.

Para algunos es complicado deshacerse del arrepentimiento en comparación con otras emociones difíciles, pero todo mejora con el paso de los años. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

“Los remordimientos son increíblemente comunes. Casi todos experimentamos grandes remordimientos en nuestra vida personal y profesional, desde casarnos con la persona equivocada hasta no terminar la universidad (…) Se suele asumir que el arrepentimiento nos ayuda a tomar mejores decisiones en el futuro, pero los adultos mayores pueden obtener otros beneficios del arrepentimiento, como la oportunidad de reflexionar o buscarle sentido a la vida”, afirma la autora principal de la investigación fue publicada en la revista Emotion, Julia Nolte, doctora de la Universidad de Tilburg en los Países Bajos. “La buena noticia es que, para muchos de nosotros, la experiencia del remordimiento parece volverse menos negativa con la edad”.

Según el estudio, el envejecimiento transforma la forma de sentir los remordimientos: el malestar deja de ser explosivo y se convierte en una emoción más reflexiva y melancólica.

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