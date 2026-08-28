¿Sientes habitualmente que tu círculo cercano logra sus metas mientras tú tienes la percepción de que te estás quedando atrás? Diversos expertos en psicología señalan que este sentimiento no refleja una falta de capacidad personal, sino un profundo temor en el qué dirán, lo que suele afectar el propio potencial. Para conocer más detalles sobre qué dice la ciencia ante este comportamiento, te invito a leer este artículo informativo.

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Seguramente te sientas identificado con esta percepción; entras a tus redes sociales y visualizas que un conocido tuyo está realizando un posgrado en un país extranjero, compró su primer departamento o consiguió un ascenso en el puesto donde labora.

Si bien puedes sentir alegría, solo es momentánea, ya que comienzas a compararte y descubres que no estás logrando lo que te propusiste a corto o mediano plazo. En ese sentido, existen distintos estudios psicológicos para comprender por qué hay personas que presentan estos pensamientos, los cuales han revelado resultados interesantes.

Los psicólogos han revelado datos interesantes sobre estas personas que presentan esta actitud. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que sienten que avanzan menos que las demás

El sitio web Rincón de la Psicología brinda una perspectiva interesante sobre este comportamiento, al indicar que surge desde la infancia. Estas personas posiblemente han sido comparadas con otros niños que se destacaban en los estudios o por ciertas habilidades con el propósito de sentir motivación; sin embargo, solo crea una presión interior.

Cuando comienza a crecer, el individuo está pendiente a los éxitos que consiguen a los demás, lo que suele ser una experiencia injusta y agotadora, pues considera que lo que está consiguiendo no suele ser sorpresivo para su círculo cercano.

Por otra parte, el psicólogo Mario Guerra precisa que aquellas acostumbradas a este comportamiento tienen poca decisión con lo que pretenden realizar; es decir, procrastinan con frecuencia o siempre buscan excusas cuando quieren intentar algo nuevo en su vida.

Los psicólogos señalan que las personas que experimentan dicha sensación han sido comparadas desde que eran unos menores de edad. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

También añade que presentan un fuerte temor a la crítica; suelen imaginar futuros escenarios donde fallarán o no conseguirán los mismos éxitos de las personas con las que se comparan habitualmente. Entonces, se desmoralizan y desisten de intentarlo.

En una conversación para el diario Vogue , la psicóloga Sofía Reguillos también considera que la sensación de no conseguir los mismos éxitos que los demás surgen debido a heridas internas que se cargan, tales como no sentirse suficiente, no sentir merecimiento, etc. En términos simples, estas personas suelen presentar una baja autoestima.

Pese a estos puntos negativos, la comparativa no debe tomarse como una mala práctica, siempre y cuando nos brinde la motivación suficiente para cumplir con los objetivos previstos. Es más, los psicólogos señalan que cada persona va a “su propio ritmo”, pero es necesario poner esfuerzo.

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