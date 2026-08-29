Sentir incomodidad o vergüenza al recordar momentos del pasado es algo que a muchos les ocurre. Para los expertos en psicología, tener esta reacción ante vivencias del pasado no es una simple causalidad, sino un reflejo de la autocrítica que aplicas sobre ti mismo, pero existen más respuestas al respecto. Para conocer los detalles completos, sigue leyendo este artículo informativo.

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Esos recuerdos del pasado suelen aparecer en el momento menos esperado. Si bien algunos te pueden ocasionar una ligera sonrisa, la mayoría suelen provocarte incomodidad, debido a errores que cometiste en dichas situaciones y desearías tener una nueva oportunidad para cambiar esa “historia”.

En ese sentido, los especialistas que estudian el comportamiento humano han realizado investigaciones para descubrir qué rasgos presentan aquellas personas que tienen este hábito. ¿Qué revelan?

Cuando una persona recuerda cosas del pasado, mayoritariamente están vinculadas a experiencias negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / ENGIN AKYURT

Qué dice la psicología sobre las personas que sienten vergüenza al recordar cosas pasadas

Es importante mencionar que recordar cosas del pasado es una vivencia que todo ser humano experimenta; sin embargo, lo alarmante surge cuando se le brinda demasiada importancia, el cual puede ocasionar varios minutos de malestar o influye negativamente en el estado de ánimo.

Para el psicólogo consultor Tomás Santa Cecilia , estos recuerdos sociales negativos pueden seguir siendo emocionalmente intensos a pesar de que haya pasado mucho tiempo, lo cual afecta el estado emocional de una persona. Entonces, si ha sufrido un episodio de rechazo o humillación, sentirá que no es suficiente.

El especialista citado añade un concepto interesante: vergüenza patológica. Este término significa que el individuo siente que una característica, comportamiento o aspecto suyo sería rechazado o no tendría una valoración.

Con lo señalado, se puede interpretar que aquellos que sienten mucha incomodidad al recordar cosas pasadas presentan una baja autoestima, ya que no confían plenamente en sus habilidades y les suele afectar las opiniones que brindan los demás.

Otros estudios apuntan que estos seres humanos suelen criticarse con frecuencia, pues no aceptan las fallas que cometieron en dichas situaciones. Consideran que la situación pudo haber tenido otro desenlace positivo, sin considerar que de esos errores pueden aprender para ocasiones futuras.

Estas personas pueden presentar una baja autoestima, según lo señalado por psicólogos. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cómo dejar de pensar en algo vergonzoso que ocurrió en el pasado

Intentar eliminar un mal recuerdo de manera abrupta no suele ser lo recomendado. En su lugar, sería conveniente que diferencies los acontecimientos reales de las opiniones personales y evaluar si aún existe alguna situación por corregir. En caso no se pueda solucionar, lo ideal es enfocarte en el presente.

Ahora, si te cuesta desprenderte de dicha práctica, lo recomendable es contactarse con un profesional de salud mental. De esta manera, te brindará una mejor orientación y evaluar si existen otras condiciones que alteren dicho comportamiento.