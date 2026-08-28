Alguna vez te has preguntado, ¿qué significa realmente darle un tiempo de relax a nuestro cerebro? De seguro te pasó alguna vez que planeaste tus días de relajo con bastante anticipación y piensas constantemente en cuánto disfrutarás de la playa, el campo o ese destino con el que tanto soñaste; sin embargo, cuando llega el momento de salir de la rutina, te cuesta descansar de verdad y sigues pensando en los pendientes del trabajo. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas siguen cansadas aunque estén de vacaciones. Los expertos coinciden en que arrastran agotamiento emocional acumulado durante meses y eso se nota. Aquí te comparto más detalles.
¿Qué dice la psicología de las personas que siguen cansadas aunque estén de vacaciones?
La psicología explica que seguir cansado a pesar de estar de vacaciones ocurre porque el cuerpo y la mente arrastran un agotamiento crónico acumulado que no desaparece con solo frenar unos días.
Los expertos indican que el agotamiento profundo causa estrés sostenido ya que si trabajaste bajo presión durante meses, el cerebro entra en modo de supervivencia. A esto se suma que el cansancio no se cura durmiendo más horas, ya que afecta la motivación y la energía mental. Además, produce apatía temporal, ya que al parar, surge un vacío o apatía porque la mente no sabe cómo procesar la pausa.
Es por esto que algunas personas enfrentan que su cerebro no aprende a frenar a tiempo y sigue en estado de alerta, por lo que por más que estén en la playa o en casa, la cabeza sigue organizando pendientes o respondiendo mensajes de trabajo.
“En ocasiones, durante las vacaciones aparece el efecto acumulado del estrés sostenido. Es entonces cuando pueden aflorar sensaciones de cansancio, apatía o malestar que antes no habíamos percibido, porque estábamos centrados en responder a las obligaciones diarias”, explicó psicóloga María Astasio, especialista del Departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica de la Clínica Universidad de Navarra citada por EFE Salud.
¿Por qué necesitamos vacaciones mentales?
Irnos de vacaciones no significa necesariamente que nuestra mente se haya ido de vacaciones con nosotros. Durante el año nuestro cerebro está sometido constantemente a información, decisiones, responsabilidades, estímulos y preocupaciones y cuando llegan los días de relax no hace necesariamente que podamos desconectar ya que seguimos revisando temas en el celular, organizando planes o contestando mensajes.
Es por eso que se necesita aprender a hacer pequeñas pausas en las que nuestro cerebro pueda dejar de estar pendiente de lo siguiente y tener momentos en donde no se deba resolver nada.
Si te interesa la salud y el bienestar, te invitamos a sumarte a nuestros canales de WhatsApp y Telegram.