Que una persona abra su cartera y no encuentre billetes o monedas puede ser una situación habitual para muchos, ya que la costumbre de realizar compras con tarjeta de crédito está muy marcada; sin embargo, aún existen quienes solo pagan en efectivo y esto no es un acto anticuado ni representa que se quedaron desfasadas en el tiempo, sino todo lo contrario. La psicología se encargó de analizar por qué algunos individuos se niegan a usar el medio de pago ligado a una entidad financiera y los expertos destacan que es la vía que encontraron para tener un mejor control de sus gastos. Aquí te lo explico al detalle.

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¿Qué significa para la psicología que las personas solo paguen en efectivo?

Pagar siempre en efectivo indica una gestión financiera estructurada y un mayor autocontrol. Psicológicamente, entregar billetes activa el “dolor de pagar”, una barrera natural que frena las compras impulsivas al ver físicamente la disminución de los recursos.

El dinero físico sigue siendo una opción habitual para millones de personas. (Foto: Jakub Zerdzicki / Pexels) / Jakub Zerdzicki

Aunque los pagos con tarjeta, el móvil o las aplicaciones bancarias han transformado la forma de comprar, todavía muchas personas se sienten más seguras haciendo sus compras y pagando cuentas con dinero en efectivo, algo que les permite administrar el presupuesto diario y no endeudarse usando estrictamente lo que se tiene, ya que se valora la planificación financiera.

Y es que al entregar billetes y monedas en cada compra, pueden visualizar de forma inmediata cuánto dinero les queda disponible, algo que resulta más difícil cuando los pagos se realizan mediante tarjetas o aplicaciones móviles.

Estas personas tienen la necesidad de mantener un control exhaustivo sobre los gastos. (Foto: Pexels) / KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

¿Qué características comparten las personas solo pagan en efectivo?

Conciencia tangible: el dinero físico hace que la pérdida sea real; el cerebro registra inmediatamente la salida de recursos, lo que promueve el ahorro.

el dinero físico hace que la pérdida sea real; el cerebro registra inmediatamente la salida de recursos, lo que promueve el ahorro. Control preventivo: quienes optan por el efectivo valoran la planificación y suelen tener una relación más conservadora y reflexiva con sus finanzas.

quienes optan por el efectivo valoran la planificación y suelen tener una relación más conservadora y reflexiva con sus finanzas. Sentimiento de seguridad: en algunos casos, llevar efectivo actúa como una “manta de seguridad” psicológica, mitigando la incertidumbre o el estrés financiero

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