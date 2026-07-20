La forma en como masticas los alimentos dice mucho más sobre tu personalidad de lo que imaginas. Los expertos en psicología señalan que la velocidad con la que comes refleja cómo gestionas tu tiempo y compromisos diarios, pero no es lo único que revelan. ¿Qué señala la ciencia sobre este comportamiento muy frecuente entre los seres humanos? Las respuestas podrás conocerlas en los siguientes párrafos.

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Hay individuos que cada vez que le sirven un plato de comida en su mesa, se toman el tiempo necesario para masticar los alimentos. Por consecuente, se demoran más minutos de lo que un ser humano corriente lo realiza.

Si bien esta práctica tiene un beneficio considerable para el proceso digestivo de tu organismo, existe una perspectiva diferente en el plano psicológico. Tras realizarse distintas investigaciones sobre este hábito a lo largo de los años, se han obtenido resultados que captarán tu atención.

Masticar los alimentos con lentitud tiene beneficios al organismo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que comen lento de manera habitual

En una conversación con Daily Mail , la profesional Juliet Boghossian puntualizó que la forma de comer revela muchas respuestas sobre la verdadera personalidad de una persona. En un primer momento, enfatiza que quienes mastican lentamente los alimentos suelen ser calmados.

No tienen la costumbre de apresurarse; al contrario, son buenos organizadores de su tiempo. Sucede que estas personas crean rutinas diarias y así mantienen un ritmo de vida con bajos niveles de estrés.

Por su parte, el psicólogo Phil Mutz añade que quienes comen despacio “aprecian” lo que les ofrece la vida y confían plenamente en sí mismos. Son conscientes que sus capacidades son ideales para solucionar cualquier inconveniente que se les presente en el camino.

Pese a ello, también existen puntos negativos a tener en cuenta. Boghossian brindó un punto interesante: estas personas tienen miedo a cometer errores en lo que realizan. Por esa razón, suelen ser precavidas en cualquier acción que realizan, ya que pretenden obtener resultados positivos.

Aquel que acostumbra a comer lento suele ser calmado. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios de comer despacio

Según lo señalado por Quirón Salud , es sumamente recomendable adoptar esta práctica, ya que tu organismo resultará beneficiado en su totalidad. Entre los puntos positivos son:

Presentas menos molestias digestivas, tales como ardor, gases, pesadez, nauseas.

Mejor el control de glucosa en la sangre.

Aumentas el gasto energético por termogénesis.

Mantienes un peso saludable.

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