Detrás de un ataque de ira se esconde un mecanismo mucho más profundo de lo que imaginamos. Los expertos en psicología destacan que enojarse con facilidad en cualquier situación no siempre es señal de agresividad, sino que muchas veces funciona como un escudo ante una propia percepción, pero no es lo único. En este artículo te revelaré qué dice la ciencia sobre este comportamiento.

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Existen personas que no toleran bromas, críticas o que las cosas no resulten como se propusieron en un principio; es así que tienen una reacción efusiva que les resulta difícil de controlar y pueden generar un daño emocional a la otra parte.

Quizás te identifiques con este patrón e intentas preguntarte por qué te ocurre ello. En ese sentido, distintos especialistas en psicología han realizado estudios al respecto para comprender más sobre este comportamiento, obteniendo resultados que te interesarán en lo absoluto.

Distintos especialistas han realizado estudios sobre por qué hay personas que se enojan con facilidad. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que se enojan por todo

Un artículo publicado por American Psychological Association (APA) destacan que este tipo de personas no siempre se caracterizan por insultar o ser agresivas; al contrario, se retraen socialmente, se amargan o se enferman.

Para la asociación citada, aquellos que se enojan con facilidad no toleran la frustración; es decir, no pueden tomar las cosas con calma ante una broma o una corrección. Dicha sensación tiene un impacto en su bienestar emocional y puede perjudicar los vínculos .

Otros estudios añaden que estos individuos se caracterizan por ser impulsivos y de escasa paciencia; es decir, actúan de manera rápida y sin planificar, impulsados especialmente por una emoción sin que tengan en cuenta las consecuencias, así lo explica el psicólogo Joaquín Mateu-Mollá.

También se puede añadir que pretenden tener todo bajo control. Como te indiqué anteriormente, si se plantean una meta diaria y ésta no se cumple como imaginó en un principio, suele sentir frustración y se enoja con mucha facilidad.

Investigaciones recientes también comprobaron que las personas que se irritan con facilidad demuestran tener una personalidad sensible, especialmente ante comentarios o sugerencias que pueden ayudarlo a crecer.

Aunque la intención de otra parte ha sido brindarle un feedback para mejorar, estos individuos pueden interpretarlo como un ataque y activan ese enojo en su interior. Es así que reaccionan de una forma poco agradable.

Esta ira desenfrenada puede dañar o romper vínculos en cuestión de segundos. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué hacer en el momento que estoy enojado

En realidad, suele ser una práctica sumamente complicada de manejar, pero con intención y dedicación es posible de dominarla. Si bien lo recomendable es acudir a terapia para llevar sesiones de mejora, existen técnicas efectivas, tales como la respiración profunda, la meditación y el ejercicio.

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