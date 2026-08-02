Habitualmente, tendemos a calificar como paranoicas aquellas personas que analizan cada detalle antes de tomar una decisión, pero los expertos en psicología tiene una perspectiva diferente sobre este comportamiento. ¿Qué señala esta ciencia sobre aquellos que acostumbran a pensar demasiado diariamente? En caso estés identificado con este hábito, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Hay personas que tienen la fiel costumbre de analizar cada situación que ejecutan en su día a día, tales como las palabras que emplearon durante una conversación entre amigos, cómo desarrollaron alguna evaluación, entre otras opciones.

¿Qué revela dicho patrón? En caso estés presentando esta duda, los especialistas en salud mental han realizado distintos estudios para revelar qué rasgos caracterizan este tipo de personas.

Pensar de manera frecuente se vincula habitualmente a lo negativo. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que piensan demasiado

Los psicólogos señalan que estos individuos no se conforman con una simple respuesta; tienden a ser más profundos. Esto puede ser positivo, ya que logran detectar ciertos patrones negativos que necesitan mejorar o encontrar soluciones que otros no logran percibir.

En términos simples, la creatividad se activa inmediatamente; sin embargo, existe un punto en contra: suele representar un gasto de energía y el ser humano se mantiene en un bucle mental.

Por su parte, la psicóloga Mónica Margiotta señaló en UnoBravo que estas personas suelen tener pensamientos repetitivos con un enfoque negativo; es decir, recuerdan habitualmente situaciones pasadas, errores que cometieron, imaginan problemas futuros o escenarios hipotéticos.

Para la profesional, este fenómeno conocido como “overthinking” tiene un efecto perjudicial, ya que “pensar demasiado provocaría estrés, ansiedad y bloqueos emocionales”.

Si bien algunos especialistas consideran que aplicar estrategias de anticipación suelen ser aceptables, lo alarmante surge cuando se vuelve un hábito perjudicial, logrando que la persona sienta miedo o pierda su espontaneidad.

Margiotta también relaciona este comportamiento con distintos rasgos de personalidad, tales como el perfeccionismo, la alta sensibilidad emocional, la tendencia al control y, lo más preocupante, que presenta una baja autoestima.

Estudios psicológicos indican que las personas con este comportamiento presentan baja autoestima. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo dejar de pensar demasiado

Ten en cuenta que esto no tiene una solución, pero tienes la capacidad de saber gestionarlos. Para ello, distintos estudios han recomendado ciertas técnicas eficaces que te ayudarán a regular estos pensamientos constantes, las cuales son:

Practicar la atención plena y la meditación.

Escribir los pensamientos en una hoja de papel.

Aprender a vivir el presente.

Poner límites al tiempo para pensar.

Realizar actividades concretas.

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