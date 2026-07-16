Mientras hay algunos que apenas cumplen la edad oficial lo primero que hacen es sacar su licencia de conducir, otros alargan el momento y prefieren seguir usando transporte público o taxis para trasladarse porque no se sienten seguros de tomar el volante. Teniendo en cuenta que algunas personas experimentan el miedo a manejar, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este temor y las características que comparten tanto hombres como mujeres. Los expertos coinciden en que se trata de individuos que tienen un perfil muy autoexigente y perfeccionista, pero no es lo único. Aquí te explico lo que necesitas saber sobre la también llamada amaxofobia.
¿Qué dice la psicología sobre las personas que tienen miedo a manejar?
En psicología, el miedo intenso y paralizante a conducir se conoce como amaxofobia. Los expertos señalan que quienes lo padecen suelen tener un perfil muy autoexigente y perfeccionista, mostrando una baja tolerancia a la incertidumbre, miedo a ser juzgados por otros conductores y una profunda sensación de falta de control.
¿Qué es la amaxofobia?
La amaxofobia es el miedo irracional, intenso y persistente a conducir un vehículo o a viajar en él. Esta fobia se puede manifestar en algunas personas acompañada de síntomas físicos como taquicardia, sudoración, temblores, mareos y tensión muscular. También afecta a nivel psicológico ya que provoca niveles de ansiedad desproporcionados que pueden derivar en ataques de pánico.
Las personas se ven afectadas por pensamientos catastróficos, miedo a perder el control o a provocar un accidente y por eso muchas evitan las autopistas, vías rápidas o conducir de noche.
La psicóloga especializada Amorina Díaz explicó que algunas personas conviven con este miedo durante años e incluso décadas antes de buscar ayuda profesional. “La persona que tiene miedo a manejar pierde independencia y confianza en sí misma; luego, no se anima, por ejemplo, a cambiar de trabajo o a pedir un aumento salarial cuando lo necesita”.
Algunos expertos señalan que la amaxofobia puede estar motivada por traumas del pasado, por ejemplo, haber sido parte o participado en un accidente de carro, ser perfeccionista o inseguro.
¿Qué características destaca la psicología sobre el miedo a manejar?
La psicología identifica varias causas y características principales detrás de este temor:
- Experiencias traumáticas: haber sufrido o presenciado un accidente automovilístico, o incluso haber tenido un ataque de pánico previo al volante, genera un fuerte estrés residual.
- El peso del perfeccionismo: muchas personas sienten que deben manejar perfecto desde el primer día; cualquier error, frenazo o bocinazo ajeno se interpreta como una confirmación de que “no sirven para esto”, aumentando la presión sobre su propio juicio.
- La trampa de la evitación: para manejar la ansiedad, la persona comienza a eludir situaciones (evitar autopistas, conducir de noche, o dejar el auto guardado). Paradójicamente, la evitación alimenta el miedo a largo plazo.
- Síntomas físicos y cognitivos: se manifiesta con respuestas de ansiedad intensa, como palpitaciones, sudoración, temblores y pensamientos catastróficos (miedo a perder el control o a provocar una tragedia).
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