Mientras hay algunos que apenas cumplen la edad oficial lo primero que hacen es sacar su licencia de conducir, otros alargan el momento y prefieren seguir usando transporte público o taxis para trasladarse porque no se sienten seguros de tomar el volante. Teniendo en cuenta que algunas personas experimentan el miedo a manejar, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este temor y las características que comparten tanto hombres como mujeres. Los expertos coinciden en que se trata de individuos que tienen un perfil muy autoexigente y perfeccionista, pero no es lo único. Aquí te explico lo que necesitas saber sobre la también llamada amaxofobia.

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¿Qué dice la psicología sobre las personas que tienen miedo a manejar?

En psicología, el miedo intenso y paralizante a conducir se conoce como amaxofobia. Los expertos señalan que quienes lo padecen suelen tener un perfil muy autoexigente y perfeccionista, mostrando una baja tolerancia a la incertidumbre, miedo a ser juzgados por otros conductores y una profunda sensación de falta de control.

Para algunas personas, la amaxofobia es su principal dificultad para conducir un carro. (Foto: skynesher / iStock)

¿Qué es la amaxofobia?

La amaxofobia es el miedo irracional, intenso y persistente a conducir un vehículo o a viajar en él. Esta fobia se puede manifestar en algunas personas acompañada de síntomas físicos como taquicardia, sudoración, temblores, mareos y tensión muscular. También afecta a nivel psicológico ya que provoca niveles de ansiedad desproporcionados que pueden derivar en ataques de pánico.

Las personas se ven afectadas por pensamientos catastróficos, miedo a perder el control o a provocar un accidente y por eso muchas evitan las autopistas, vías rápidas o conducir de noche.

La psicóloga especializada Amorina Díaz explicó que algunas personas conviven con este miedo durante años e incluso décadas antes de buscar ayuda profesional. “La persona que tiene miedo a manejar pierde independencia y confianza en sí misma; luego, no se anima, por ejemplo, a cambiar de trabajo o a pedir un aumento salarial cuando lo necesita”.

Algunos expertos señalan que la amaxofobia puede estar motivada por traumas del pasado, por ejemplo, haber sido parte o participado en un accidente de carro, ser perfeccionista o inseguro.

La preocupación que puede generar el pensar en la responsabilidad que implica recorrer cierto tramo en un automóvil a su cargo perjudica a muchas personas. (Foto: Maca and Naca / iStock)

¿Qué características destaca la psicología sobre el miedo a manejar?

La psicología identifica varias causas y características principales detrás de este temor:

Experiencias traumáticas: haber sufrido o presenciado un accidente automovilístico, o incluso haber tenido un ataque de pánico previo al volante, genera un fuerte estrés residual.

haber sufrido o presenciado un accidente automovilístico, o incluso haber tenido un ataque de pánico previo al volante, genera un fuerte estrés residual. El peso del perfeccionismo: muchas personas sienten que deben manejar perfecto desde el primer día; cualquier error, frenazo o bocinazo ajeno se interpreta como una confirmación de que “no sirven para esto”, aumentando la presión sobre su propio juicio.

muchas personas sienten que deben manejar perfecto desde el primer día; cualquier error, frenazo o bocinazo ajeno se interpreta como una confirmación de que “no sirven para esto”, aumentando la presión sobre su propio juicio. La trampa de la evitación: para manejar la ansiedad, la persona comienza a eludir situaciones (evitar autopistas, conducir de noche, o dejar el auto guardado). Paradójicamente, la evitación alimenta el miedo a largo plazo.

para manejar la ansiedad, la persona comienza a eludir situaciones (evitar autopistas, conducir de noche, o dejar el auto guardado). Paradójicamente, la evitación alimenta el miedo a largo plazo. Síntomas físicos y cognitivos: se manifiesta con respuestas de ansiedad intensa, como palpitaciones, sudoración, temblores y pensamientos catastróficos (miedo a perder el control o a provocar una tragedia).

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