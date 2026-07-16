Conocido como amaxofobia, afecta la independencia y la confianza de quienes la padecen y les impide tomar el volante con tranquilidad. (Foto: Deagreez / iStock)
Conocido como amaxofobia, afecta la independencia y la confianza de quienes la padecen y les impide tomar el volante con tranquilidad. (Foto: Deagreez / iStock)
Sandra Morales Gonzales
Sandra Morales Gonzales

Mientras hay algunos que apenas cumplen la edad oficial lo primero que hacen es sacar su licencia de conducir, otros alargan el momento y prefieren seguir usando transporte público o taxis para trasladarse porque no se sienten seguros de tomar el volante. Teniendo en cuenta que algunas personas experimentan el miedo a manejar, la psicología se encargó de analizar qué hay detrás de este temor y las características que comparten tanto hombres como mujeres. Los expertos coinciden en que se trata de individuos que tienen un perfil muy autoexigente y perfeccionista, pero no es lo único. Aquí te explico lo que necesitas saber sobre la también llamada amaxofobia.

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¿Qué dice la psicología sobre las personas que tienen miedo a manejar?

En psicología, el miedo intenso y paralizante a conducir se conoce como amaxofobia. Los expertos señalan que quienes lo padecen suelen tener un perfil muy autoexigente y perfeccionista, mostrando una baja tolerancia a la incertidumbre, miedo a ser juzgados por otros conductores y una profunda sensación de falta de control.

Para algunas personas, la amaxofobia es su principal dificultad para conducir un carro. (Foto: skynesher / iStock)
Para algunas personas, la amaxofobia es su principal dificultad para conducir un carro. (Foto: skynesher / iStock)

¿Qué es la amaxofobia?

La amaxofobia es el miedo irracional, intenso y persistente a conducir un vehículo o a viajar en él. Esta fobia se puede manifestar en algunas personas acompañada de síntomas físicos como taquicardia, sudoración, temblores, mareos y tensión muscular. También afecta a nivel psicológico ya que provoca niveles de ansiedad desproporcionados que pueden derivar en ataques de pánico.

Las personas se ven afectadas por pensamientos catastróficos, miedo a perder el control o a provocar un accidente y por eso muchas evitan las autopistas, vías rápidas o conducir de noche.

La psicóloga especializada Amorina Díaz que algunas personas conviven con este miedo durante años e incluso décadas antes de buscar ayuda profesional. “La persona que tiene miedo a manejar pierde independencia y confianza en sí misma; luego, no se anima, por ejemplo, a cambiar de trabajo o a pedir un aumento salarial cuando lo necesita”.

Algunos expertos señalan que la amaxofobia puede estar motivada por traumas del pasado, por ejemplo, haber sido parte o participado en un accidente de carro, ser perfeccionista o inseguro.

La preocupación que puede generar el pensar en la responsabilidad que implica recorrer cierto tramo en un automóvil a su cargo perjudica a muchas personas. (Foto: Maca and Naca / iStock)
La preocupación que puede generar el pensar en la responsabilidad que implica recorrer cierto tramo en un automóvil a su cargo perjudica a muchas personas. (Foto: Maca and Naca / iStock)

¿Qué características destaca la psicología sobre el miedo a manejar?

La psicología identifica varias causas y características principales detrás de este temor:

  • Experiencias traumáticas: haber sufrido o presenciado un accidente automovilístico, o incluso haber tenido un ataque de pánico previo al volante, genera un fuerte estrés residual.
  • El peso del perfeccionismo: muchas personas sienten que deben manejar perfecto desde el primer día; cualquier error, frenazo o bocinazo ajeno se interpreta como una confirmación de que “no sirven para esto”, aumentando la presión sobre su propio juicio.
  • La trampa de la evitación: para manejar la ansiedad, la persona comienza a eludir situaciones (evitar autopistas, conducir de noche, o dejar el auto guardado). Paradójicamente, la evitación alimenta el miedo a largo plazo.
  • Síntomas físicos y cognitivos: se manifiesta con respuestas de ansiedad intensa, como palpitaciones, sudoración, temblores y pensamientos catastróficos (miedo a perder el control o a provocar una tragedia).

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SOBRE EL AUTOR

Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 15 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente, Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).

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