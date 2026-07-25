Las hay de todos los tamaños y características y tienen la facilidad de ingresar a los hogares y habitaciones estando en constante contacto con nosotros. Si bien algunos no se sienten perturbados por su presencia, otros sí se muestran más cautelosos ya que pueden ser peligrosas; sin embargo, hay personas que experimentan una sensación de pánico a ver a la arañas. La psicología se encargó de analizar por qué hombres y mujeres tienen un miedo exagerado ante estos artrópodos y los expertos coinciden en que se activa un mecanismo de supervivencia al verlas. Aquí te brindo más información sobre la aracnofobia y su impacto en la forma de actuar.

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¿Qué significa tener miedo a las arañas en psicología?

En psicología, el miedo extremo a las arañas se denomina aracnofobia y se clasifica como una fobia específica. Desde ‘Psicología y mente’ destacan que “se trata de un temor intenso y desproporcionado respecto al nivel de amenaza que puede suponer el estímulo temido en cuestión, desproporción que es reconocida como irracional por parte de quien la padece. La presencia de éste provoca elevados niveles de ansiedad (el temor sufrido puede llegar a generar crisis de angustia), con lo que a nivel conductual se tiende a evitar o huir del estímulo (es el caso concreto de la aracnofobia, de las arañas)” y en algunos se puede presentar con náuseas, ansiedad, sudoración, taquicardia, conductas de escape y evitación o parálisis, crisis de ansiedad o ataques de llanto entre otros.

Los expertos detallan que esto se activa como un mecanismo de supervivencia que se considera una respuesta adaptativa ya que nuestros antepasados desarrollaron un miedo innato hacia los arácnidos para protegerse de posibles mordeduras venenosas.

El miedo a los arácnidos puede tratarse con terapia cognitivo-conductual. (Foto: MART PRODUCTION / Pexels)

Además, se presenta la constricción cognitiva que es una reacción desproporcionada donde el cerebro sobreestima el peligro y genera pensamientos catastróficos, lo que lleva a la persona a evitar ciertos lugares o a sufrir ataques de pánico.

Desde un enfoque más simbólico, algunos psicoanalistas asocian la figura de la araña y su tela con el miedo a sentirse atrapado, manipulado o a perder el control en situaciones o relaciones de las que es difícil escapar.

Te mer a estos diminutos insectos puede deberse a varias causas psicológicas. (Foto: Matheus Bertelli / Pexels) / Matheus Bertelli - 11949553456 @

¿Qué hay detrás del miedo extremo a las arañas?

La psicóloga Leticia Martín Enjuto detalló en ‘Cuerpomente’ que “estas fobias, aunque puedan parecer irracionales desde fuera, son muy reales y limitantes para quien las vive”.

Y es que “la araña suele asociarse a la sensación de estar atrapada, manipulada o controlada”, y su tela “nos puede recordar relaciones o situaciones en las que sentimos que no podemos escapar, donde todo parece estar cuidadosamente tejido para que no tengamos salida”.

“El miedo a las arañas puede aparecer en personas especialmente sensibles a la manipulación o que temen perder el control sobre su entorno o sus decisiones”, asegura la experta para agregar que “a veces la aracnofobia puede estar relacionada con experiencias de la infancia, aprendizajes familiares o incluso con la figura materna, como señalan estudios relativos a enfoques psicoanalíticos. No es raro que quien la sufre se sienta incomprendido o incluso avergonzado, lo que puede reforzar la sensación de aislamiento y aumentar la ansiedad”.

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