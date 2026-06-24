Las llamas y no contestan por más que sea una emergencia o les escribes por WhatsApp haciendo una consulta importante y pueden pasar varios minutos hasta recibir una respuesta. Si bien una gran cantidad de hombres y mujeres están pendientes al smartphone en todo momento, también existen los que prefieren tenerlo sin sonido ni vibración y revisarlo esporádicamente. Frente a esto, la psicología analizó qué caracteriza a las personas que viven con el celular en silencio y qué significa. Lo primero que te puedo decir es que esto no se asocia a una falta de interés, sino a una alta inteligencia emocional y un fuerte deseo de establecer límites saludables. Aquí te lo explico al detalle.

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¿Qué significa para la psicología que las personas tengan el celular en silencio?

Años atrás, más de uno tenía el teléfono móvil con sonido activado y mientras para algunos era la señal para esa llamada tan esperada, para otros resultaba incómodo escucharlo sonar todo el tiempo; sin embargo, ahora es más común que se tenga en modo silencioso de forma casi permanente. Es aquí donde esta decisión consciente está relacionada con su bienestar, su productividad y la forma en que desean gestionar su atención, ¿por qué?

La psicología señala que tener el celular en silencio es un mecanismo de autorregulación. Refleja inteligencia emocional, un deseo de proteger el espacio personal, mayor concentración y autonomía frente a las exigencias externas.

El silencio en el celular se vuelve una herramienta para optimizar concentración y reducir estrés. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Y es que al silenciar el teléfono, la persona decide cuándo interactuar y no delega el control de su atención a estímulos externos (alertas y notificaciones). Además, son personas conscientes de cómo el ruido afecta el bienestar y el entorno de los demás, buscando no interrumpir los espacios compartidos.

Es así que al evitar la constante distracción, logran una mejor concentración en sus tareas y menor fatiga mental.

Esta práctica impacta directamente en la concentración y fortalece los límites personales. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿Por qué hay tantas personas que siempre tienen su móvil en silencio?

Diversas investigaciones de la Universidad de Harvard han señalado que las interrupciones frecuentes afectan a la capacidad de concentración y pueden aumentar la sensación de fatiga mental. Es por eso que las personas que silencian su teléfono suelen preferir controlar ellas mismas cuándo revisan los mensajes en lugar de reaccionar inmediatamente a cada aviso.

Esta decisión no significa que ignoren sus responsabilidades o que sean menos sociables, sino que intentan proteger períodos de atención continua para trabajar, estudiar o simplemente disfrutar de otras actividades.

De esta manera también se puede establecer límites claros con el mundo digital y que este equipo no afecte su desempeño laboral o mientras estudian.

Por su parte, la psicóloga Gwendolyn Seidman explicó en Psychology Today que la calidad de las interacciones o relaciones mejora cuando las personas no están pendientes de cada notificación. Por ello, algunos consideran que silenciar el teléfono es una muestra de respeto hacia familiares, amigos o compañeros de trabajo.

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