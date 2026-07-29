¿Te has preguntado alguna vez por qué eres capaz de ponerte por fin a realizar esa tarea pendiente en el momento en que un amigo se sienta a tu lado? Mientras algunos prefieren mantener distancia con los compañeros de trabajo como señal de autocuidado y protección emocional y hasta almorzar lejos de ellos, también están los que se sienten motivados y experimentan una fuerza de voluntad que antes no tenían, ¿por qué? Los expertos en psicología señalan que todo se debe al ‘body doubling’, una técnica aparentemente sencilla basada en la neurociencia que explica por qué la presencia de otra persona lo cambia todo en el funcionamiento de tu cerebro y es el motivo por el que algunas personas trabajan mejor cuando hay alguien sentado cerca. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué dice la psicología de las personas que trabajan mejor cuando hay alguien sentado cerca?

La psicología explica este comportamiento mediante la facilitación social y el efecto de duplicación de cuerpos (‘body doubling’), los cuales señalan que la presencia de otra persona aumenta la activación del sistema nervioso, reduce la parálisis por el inicio de tareas y aporta una señal sutil de motivación.

Los expertos señalan que la práctica de trabajar junto a otra persona sin interacción directa, también ayuda a suprimir la red por defecto y generar una leve señal social de dopamina que ayuda a las personas con TDAH, ansiedad o depresión a iniciar tareas que les parecen imposibles de realizar en solitario.

El 'body doubling' ajusta las condiciones a tu alrededor para que te resulte más fácil empezar. (Foto: SHVETS production / Pexels)

¿Qué es el ‘body doubling’?

“El ‘body doubling’ es la práctica de realizar una tarea en presencia pasiva de otra persona que no te ayuda activamente, ni te orienta, ni supervisa tu progreso. La otra persona, a menudo llamada «doble de presencia», no tiene por qué estar realizando la misma tarea. No tiene por qué dar consejos, hacer preguntas ni siquiera hablar. Su mera presencia es lo que marca la diferencia”, explican desde ReachLink donde destacan que es tan simple como que “un amigo se acomoda en la silla frente a ti, abre su propio portátil y no dice nada. De repente, te pones a trabajar”.

El 'body doubling' es la práctica de realizar una tarea en presencia pasiva de otra persona que no te ayuda activamente. (Foto: Ivan S / Pexels)

¿Por qué la presencia de otra persona cambia tu cerebro?

La teoría polivagal de Stephen Porges explica algo que muchas personas con ‘parálisis ante las tareas’ reconocen al instante: el problema no es la pereza; es que el sistema nervioso ha entrado en un estado de paralización o apagado y la presencia humana, tranquila y no amenazante, puede revertir esa situación.

El simple hecho de estar cerca de otra persona que se encuentra regulada y centrada envía a tu sistema nervioso una señal de que el entorno es seguro.

El ‘body doubling’ se centra específicamente en el inicio de la tarea, el momento en el que uno se siente más paralizado.

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