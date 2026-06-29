Así como hay quienes viven enfadados porque en realidad están saturados y estresados u otros han decidido ser felices tras reemplazar pensamientos catastróficos por perspectivas más flexibles y orientadas a la acción, también están los que son generosos, atentos y siempre disponibles para ayudar. La psicología analizó qué hay detrás de las personas que tratan con amabilidad a otros y siempre buscan hacer el bien, aunque los conozcan por primera vez. Los expertos llegaron a la conclusión de que este comportamiento se da porque tienen alta inteligencia emocional y seguridad interna. Aquí más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que una persona trate con amabilidad a otros?

La amabilidad es un rasgo de la personalidad que demuestra que un hombre o mujer es empático, confiable y cooperativo con los demás. Lejos de ser una debilidad, es una muestra de fortaleza que reduce el estrés, fortalece el sistema inmunológico y habla mucho de la empatía.

El psicólogo Noam Shpancer explicó en Psychology Today que la gentileza es una característica particularmente humana. A diferencia de otros animales sociales, como los primates, los humanos demuestran una capacidad excepcional para preocuparse por el bienestar de los demás, incluso fuera de su círculo cercano. La capacidad de ser amable con extraños depende en gran medida de lo que los psicólogos llaman “teoría de la mente”, la habilidad de entender que los demás tienen pensamientos, emociones y necesidades diferentes a los propios.

“Las personas amables son particularmente buenas para leer los estados mentales de los demás y usar esa información para moldear sus propios comportamientos. La persona agradable notará lo que necesitas y se moverá para satisfacerlo. No es de extrañar que la amabilidad sea un fuerte predictor de rendimiento en las profesiones de ayuda, como el servicio al cliente y el cuidado de la salud”, explicó.

La amabilidad es una cualidad que se manifiesta en actos de cortesía, empatía y voluntad de ayudar. (Foto: Eren Li / Pexels)

¿Qué hay detrás de la amabilidad, según la psicología?

Las personas amables se centran en las relaciones en lugar de en los logros personales y en ellas destacan estos rasgos claves:

Regulación emocional: quienes eligen tratar bien a los demás tienen mayor dominio de sus impulsos y comprenden que el trato cálido abre espacios de confianza y reduce los niveles de cortisol.

quienes eligen tratar bien a los demás tienen mayor dominio de sus impulsos y comprenden que el trato cálido abre espacios de confianza y reduce los niveles de cortisol. Inteligencia interpersonal: son personas con gran capacidad para leer las emociones ajenas y actuar bajo la convicción de que la cooperación mejora el entorno.

son personas con gran capacidad para leer las emociones ajenas y actuar bajo la convicción de que la cooperación mejora el entorno. Mecanismo de defensa: en casos de amabilidad excesiva o complacencia extrema, la psicología sugiere que puede tratarse de una estrategia de supervivencia aprendida para evitar conflictos o buscar validación, más que un rasgo de personalidad.

en casos de amabilidad excesiva o complacencia extrema, la psicología sugiere que puede tratarse de una estrategia de supervivencia aprendida para evitar conflictos o buscar validación, más que un rasgo de personalidad. Falta de vulnerabilidad: las personas que son amables con todo el mundo pero carecen de amigos íntimos, a menudo priorizan la comodidad superficial y evitan mostrarse vulnerables, lo que impide construir vínculos verdaderamente profundos.

Amabilidad es hacer la vida más fácil a quienes nos rodean sin esperar nada a cambio. (Foto: Ayşenaz Bilgin / Pexels)

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