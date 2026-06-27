Si eres de los que se saben de memoria los libretos de ‘Friends’, prefieres poner de nuevo todas temporadas de ‘Stranger Things’ o volver a repetir la última producción que te enganchó el verano pasado antes de buscar una opción diferente en el catálogo de streaming, pues déjame decirte que no estás solo porque cada vez son más los hombres y mujeres que prefieren ver la misma serie una y otra vez y la psicología tiene la respuesta a qué se esconde detrás de esta costumbre. Y es que no se trata de pereza, aburrimiento o falta de ganas por algo nuevo, sino que es una forma muy poderosa de ahorrar energía mental y buscar estabilidad emocional. Aquí los detalles de lo que revelan los expertos ya que es muy beneficioso para tu cerebro.

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¿Qué dice la psicología de las personas que ven la misma serie todo el tiempo?

La psicología explica que volver a ver la misma serie una y otra vez es un mecanismo natural para gestionar el estrés, buscar estabilidad emocional y ahorrar energía mental. No es una patología, sino una forma de autorregulación que utiliza tu cerebro.

Y es que la repetición de contenidos audiovisuales conocidos no quiere decir falta de curiosidad, ausencia de alternativas atractivas o aburrimiento, sino que volver a ver lo ya experimentado antes brinda sensación de seguridad, control y familiaridad. Así lo afirma la psicóloga Milagros Agustina Filgueiras en la revista Psychology Today donde recalcó que repetir una historia conocida permite reducir la incertidumbre y disminuir el esfuerzo mental que supone enfrentarse a algo nuevo.

A nuestro cerebro le va bien aquello que puede predecir. (Foto: Andrea Piacquadio / Pexels)

Esto se debe a que el cerebro busca lugares seguros donde descansar y esas historias conocidas pueden funcionar como una especie de refugio emocional capaz de generar calma y estabilidad en momentos de estrés o cansancio mental.

Y es que estas series funcionan como un relajo frente a las noticias crudas de todos los días en la televisión y la mayoría está crea en torno a conflictos cotidianos, personajes recurrentes y resoluciones predecibles. El Dr. José Luis Marín, citado en ‘Lecturas’, explica que aconseja a sus pacientes ver ‘Friends’ y no el noticiero local porque “lo que ves son amigos previsibles. Sabes que todo va a salir bien, sabes que se van a ayudar, sabes que te vas a reír. Y eso te da sensación de calma, esa sensación de paz con la que luego te puedes ir a dormir”. Y es que a nuestro cerebro le va bien aquello que puede predecir.

Ver la misma serie puede generar tranquilidad, reducir la ansiedad y despertar recuerdos positivos vinculados a etapas importantes de la vida. (Foto: cottonbro studio / Pexels) / Anna Avilova

¿Por qué las personas prefieren ver la misma serie una y otra vez?

Detrás de este comportamiento, hay poderosas razones que avalan los psicólogos:

Alivio de la ansiedad y control: conocer exactamente lo que va a pasar elimina la incertidumbre. En un mundo lleno de estímulos nuevos o estresantes, esto proporciona una enorme sensación de seguridad.

conocer exactamente lo que va a pasar elimina la incertidumbre. En un mundo lleno de estímulos nuevos o estresantes, esto proporciona una enorme sensación de seguridad. Efecto terapéutico de la nostalgia: volver a visitar una historia favorita a menudo evoca recuerdos reconfortantes de quiénes éramos o qué hacíamos cuando la vimos por primera vez.

volver a visitar una historia favorita a menudo evoca recuerdos reconfortantes de quiénes éramos o qué hacíamos cuando la vimos por primera vez. Descanso cognitivo: procesar una serie nueva exige atención, interpretar tramas y lidiar con giros inesperados. Ver algo conocido le permite al cerebro relajarse, ya que no necesita esforzarse por entender nueva información.

procesar una serie nueva exige atención, interpretar tramas y lidiar con giros inesperados. Ver algo conocido le permite al cerebro relajarse, ya que no necesita esforzarse por entender nueva información. Conexión emocional: desarrollar un vínculo con personajes conocidos (a veces llamadas “relaciones parasociales”) genera compañía, familiaridad y emociones positivas aseguradas.

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