Muchos asocian las lágrimas con la debilidad y no hay nada más alejado de la realidad. Cada persona experimenta diversas emociones a lo largo del día y hay noticias que pueden llevarte a sentir enojo, rabia, frustración o una inmensa felicidad. Sin duda, que una amiga te cuente que está embarazada, que le pidieron matrimonio o que tu hermano ingresara a la universidad por la que tanto luchó son situaciones que te llenan de gozo, pero que también pueden significa un desborde de llanto. Frente a esto, la psicología se encargó de analizar qué significa llorar en momentos de alegría. Los expertos coinciden en que esto representa una gran conexión de quien lo experimenta con sus sentimientos y aquí te dejo más detalles.

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¿Qué significa para la psicología que las personas lloren en momentos de alegría?

Llorar al recibir una buena noticia o en momentos de alegría es un mecanismo natural de autorregulación emocional. La psicología señala que no se trata de debilidad, sino de una respuesta del sistema nervioso para equilibrar una emoción intensa y liberar la tensión acumulada tras un periodo de estrés, esfuerzo o incertidumbre.

Las personas que experimentan este tipo de llanto suelen poseer una alta inteligencia emocional, mayor resiliencia y una profunda conexión con sus sentimientos. Al desbordarse de alegría, el cerebro interpreta esa energía como una sobrecarga y utiliza las lágrimas para restaurar la estabilidad. Además, este proceso disminuye los niveles de cortisol y ayuda a procesar sentimientos complejos de forma muy saludable.

Recibir una buena noticia suele asociarse con una gran alegría y gritos de emoción, pero también con lágrimas. (Foto: Drazen Zigic / iStock)

¿Por qué las personas lloran en momentos de alegría?

Llorar no es solo una emoción, es ciencia, y así lo explica la enfermera española Esther Gómez en su cuenta de Instagram @mienfermerafavorita donde explicó que “realmente llorar es una respuesta humana compleja que combina aspectos fisiológicos, psicológicos y sociales”. Esto tiene un origen evolutivo de supervivencia porque en los primeros años de vida, el llanto asegura que los cuidadores atiendan las necesidades básicas del bebé. También de vinculación social ya que en los adultos, el llanto fortalece los lazos sociales al comunicar estados emocionales y fomentar la empatía en otros.

Ahí no queda todo, pues también es una adaptación al estrés ya que al liberar sustancias químicas asociadas al estrés, el llanto podría haber evolucionado como una forma de restaurar el equilibrio emocional.

El llanto de felicidad refleja cómo el cuerpo humano integra emociones positivas y de alta intensidad en una sola reacción. (Foto: kumikomini / iStock)

La especialista explica algunos de los factores que influyen en el llanto:

Biológicos: los niveles hormonales (como durante el ciclo menstrual) pueden afectar la propensión a llorar.

Culturales: algunas culturas aceptan el llanto como una forma de expresión, mientras que otras lo reprimen.

Psicológicos: las personas con una mayor capacidad de empatía o aquellas con trastornos del estado de ánimo pueden llorar más fácilmente.

“En resumen, lloramos porque es una forma multifacética de responder al estrés, procesar emociones intensas y fortalecer los vínculos sociales. Aunque las lágrimas emocionales pueden parecer vulnerabilidad, desde una perspectiva evolutiva y neuroquímica, son una herramienta poderosa para la salud emocional y las interacciones humanas. Es como si nuestras lágrimas fueran un lenguaje universal que todos entendemos”, agregó Esther Gómez.

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