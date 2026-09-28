Aunque hayan dicho que las puertas siempre estarían abiertas, la situación no siempre es sencilla para todos. Ya sea porque el matrimonio no funcionó, no se cuenta con ingresos para seguir pagando un alquiler o alguno de los progenitores está enfermo y se necesita apoyo, no todos se sienten bien y afrontan diversos momentos que merecen ser analizados. La psicología se enfocó en los adultos que vuelven a vivir en casa de los padres y qué significa para ellos este cambio. Los expertos coinciden en que afrontan un proceso de transición complejo que puede traer estrés. Aquí más detalles por si un familiar está en esta situación o eres tú quien tuvo que armar maletas y retornar a su cuarto de infancia o adolescencia.

¿Qué dice la psicología de los adultos que vuelven a vivir en casa de sus padres?

Volver a vivir en casa de los padres durante la adultez es un proceso de transición complejo que la psicología describe como un doble filo: puede ser un trampolín para reorganizarse o un detonante de estrés y regresión a roles infantiles.

Desde ReachLink destacan que volver a vivir en casa de los padres siendo ya adulto desencadena una regresión psicológica bidireccional, conocida como el “Modelo de Regresión Dual”, en la que los patrones de apego reactivados arrastran a ambas generaciones a antiguos roles de padres e hijos. Y es que “el cerebro reactiva viejos patrones neuronales en el momento en que cruzas la puerta, y los cerebros de tus padres están haciendo exactamente lo mismo, desde el otro lado”.

Además, uno de los factores más importantes que determinan la experiencia psicológica es si el regreso fue elegido o forzado por la pérdida del empleo, una crisis financiera o la ruptura de una relación.

A muchas personas les afecta psicológicamente el volver a vivir con los padres. (Foto: Blue Bird / Pexels)

¿Cuál es el impacto emocional y psicológico de volver a vivir en casa de los padres?

Los expertos destacan lo que sucede en quienes deben armar maletas y volver a vivir con los papás:

Regresión a la infancia: el espacio físico compartido reactiva patrones de conducta antiguos. El adulto puede sentirse tratado como un niño o reaccionar buscando aprobación y protección.

el espacio físico compartido reactiva patrones de conducta antiguos. El adulto puede sentirse tratado como un niño o reaccionar buscando aprobación y protección. Choque de identidades: cuesta mantener la autonomía y los límites internos frente a la mirada de los padres al no existir una distancia física independiente.

cuesta mantener la autonomía y los límites internos frente a la mirada de los padres al no existir una distancia física independiente. Sentimiento de fracaso: a nivel social, el retorno suele vivirse inicialmente como un retroceso personal o un fracaso económico, generando frustración o herida narcisista.

Volver a vivir en la casa en la que creciste puede reactivar dinámicas y patrones emocionales ligados a la infancia. (Foto: Drazen Zigic / Magnific) / drazen_zigic

Para que el proceso sea lo más saludable para ambas partes, desde la psicología se recomienda:

Establecer límites claros: es vital renegociar la privacidad, las tareas del hogar y las aportaciones económicas mediante acuerdos concretos (por escrito si es necesario).

es vital renegociar la privacidad, las tareas del hogar y las aportaciones económicas mediante acuerdos concretos (por escrito si es necesario). Definir un plan de salida: tener una fecha objetivo realista o hitos de independencia evita el estancamiento y la comodidad pasivo-agresiva.

tener una fecha objetivo realista o hitos de independencia evita el estancamiento y la comodidad pasivo-agresiva. Cambio de rol: padres e hijos deben mirarse desde un lugar más horizontal, dejando atrás la autoridad vertical de la crianza.

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