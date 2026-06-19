Detener el vehículo para ceder el paso a un peatón revela mucho más que buenos modales; es el reflejo de un perfil mental. Los expertos en psicología han analizado la relación entre los hábitos de conducir y las emociones de las personas. ¿Realmente que revela dicha acción? Sigue leyendo esta nota para que sepas todos los detalles al respecto.

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En caso poseas un coche, en alguna ocasión te detuviste con el propósito de que otras personas puedan cruzar la vía, especialmente si se trata de madres con hijos menores o adultos mayores.

En un primer momento consideras que se trata de un gesto común realizado por cualquier conductor o que sólo lo hiciste porque tuviste un excelente día, pero la ciencia que estudia el comportamiento humano revela más detalles que podrían interesarte.

No todos los conductores tienen la amabilidad para ceder el paso a los peatones mientras estén desplazándose. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué revela la psicología sobre los conductores que detienen su coche para dar paso a los peatones

Los expertos en psicología social consideran que el conductor acostumbrado a aplicar este hábito se caracteriza por ser empático y cooperativo, pues cree que los peatones pueden estar apurados para llegar hacia un punto en específico; por un momento “se ponen en los zapatos” de estas personas.

Es como si pretenden beneficiar a otras personas sin recibir algo a cambio; dicha práctica se incluye a la conducta prosocial, tal como lo indica el portal Psicología y Mente .

Este hábito al volante también puede reflejar una menor agresividad vial y un mejor manejo de emociones antes escenarios estresantes . Cada día, los conductores deben afrontar diariamente el tráfico y las imprudencias de otros automovilistas.

Otros estudios en esta rama consideran que las decisiones que toma un conductor bajo el volante revela aspectos emocionales y sociales; es decir, si el chofer cumple con las leyes de tránsito se le puede catalogar como disciplinado y apegado a la legalidad.

Tener este hábito también se describe a la persona como disciplinada y que cumple con cualquier normativa vial. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo lidiar el estrés y la ira al momento de conducir

Así como existen personas que tienen actos nobles al momento de conducir, hay otros que tienen poca paciencia o se estresan con facilidad al presenciar tráfico. En ese caso, la Universidad de Utah recomienda a cualquier conductor que realice estos ejercicios para controlar la ira y reducir la ansiedad:

Respiración fija: trata de respirar durante cuatro segundos, mantén la respiración durante cuatros segundos y espira por otros cuatros segundos. Repite este proceso.

trata de respirar durante cuatro segundos, mantén la respiración durante cuatros segundos y espira por otros cuatros segundos. Repite este proceso. Método 5-4-3-2-1: identifica 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas ver.

identifica 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas escuchar, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas ver. Abrazo de mariposa: cruza las manos sobre el pecho y date golpecitos con los dedos de un lado a la vez.

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