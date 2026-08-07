Una de las actitudes más incómodas que se pueden experimentar es estar narrando una situación tensa o de mucha emoción y que la otra persona no nos esté prestando atención. Y es que muchas veces se recurre a un buen amigo o familiar para desfogar la tensión, pero nos topamos con una ‘pared’ que no hace contacto con nosotros y solo está enfocado en la pantalla de su celular o desvía los ojos y se queda en otra situación alrededor. Frente a esto, la psicología analizó qué significa que una persona sí mantenga la mirada fija cuando alguien le está narrando una vivencia o anécdota. Los expertos coindicen en que revela mucho sobre la seguridad, atención y emociones pero, sobre todo, es señal de plena atención. Aquí te brindo más detalles.

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¿Qué significa que una persona mantenga siempre la mirada fija en los ojos?

En psicología, mantener una mirada fija y sostenida es una poderosa herramienta de comunicación no verbal. Su significado varía drásticamente dependiendo de la situación, pudiendo indicar seguridad, atención plena o atracción, hasta dominancia, desafío o incluso intimidación.

Mirar a los ojos es una de las formas más directas y potentes de conectar con alguien. “La mirada directa suele asociarse con seguridad en uno mismo y capacidad de escucha activa (…) Es una manera de decirle al otro ‘estoy aquí contigo’, sin necesidad de palabras”, indicó la psicóloga Cristina Vidal a Men’s Health, quien recalca que no es solo una señal de firmeza, sino también puede promover una conexión emocional genuina, basada en la empatía.

Mirar a los ojos es una de las formas más directas y potentes de conectar con alguien. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Una mirada fija tiene diversos significados

Para la experta, no todas las miradas fijas tienen el mismo significado. “Si alguien mantiene la mirada sin ceder, incluso cuando percibe que incomoda a la otra persona, entonces estamos ante algo distinto: una tendencia a la intimidación y al dominio”. En ese caso, no se trata de seguridad, sino de control.

Los matices más importantes de la mirada sostenida incluyen:

Confianza y extroversión: las personas que sostienen la mirada al hablar proyectan seguridad en sí mismas y control de la situación. Suelen sentirse cómodas liderando o estableciendo vínculos sociales.

las personas que sostienen la mirada al hablar proyectan seguridad en sí mismas y control de la situación. Suelen sentirse cómodas liderando o estableciendo vínculos sociales. Intención emocional: en interacciones cercanas (parejas o amigos), una mirada profunda es señal de conexión, empatía e interés genuino. Comunica que la otra persona es importante en ese momento.

en interacciones cercanas (parejas o amigos), una mirada profunda es señal de conexión, empatía e interés genuino. Comunica que la otra persona es importante en ese momento. Posible intimidación: si la mirada es excesivamente prolongada y carece del parpadeo natural, la psicología la cataloga como una táctica de dominancia o amenaza, generando incomodidad y tensión en el interlocutor.

si la mirada es excesivamente prolongada y carece del parpadeo natural, la psicología la cataloga como una táctica de dominancia o amenaza, generando incomodidad y tensión en el interlocutor. Búsqueda de persuasión: durante una discusión, algunas personas intentan compensar la “carga cognitiva” (el esfuerzo mental por mantener una postura o convencer al otro) forzando el contacto visual para evaluar si su mensaje está siendo creído.

La mirafa fija puede reflejar emociones, intenciones o aspectos profundos de la personalidad. (Foto: cottonbro studio / Pexels)

Ahora, también es importante precisar que quienes evitan el contacto visual puede ser por “incomodidad, vergüenza o simplemente una mayor sensibilidad emocional. En algunos casos, incluso puede ser una señal de mayor empatía, de que lo que el otro está diciendo te toca especialmente”.

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