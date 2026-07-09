Hay quienes se muestran totalmente seguros de cada paso que dan y nunca titubean al decir que “sí” a una nueva propuesta o aventura, mientras que del otro lado están los que cada vez que deben hacer una elección importante sienten que el miedo los paraliza y le dan mil vueltas al asunto. Ante esto, los psicólogos analizaron por qué las personas piensan demasiado al momento de tomar una decisión y los expertos llegaron a la conclusión de que esto conduce a peores resultados y genera una “parálisis por análisis”. Aquí te explico de qué se trata y lo que se recomienda para afrontar de mejor manera los cambios o arriesgarse de manera exitosa.

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¿Qué significa para la psicología el pensar demasiado antes de tomar una decisión?

Las personas que no tiene facilidad para tomar decisiones no es por confusión o falta de inteligencia, sino que su cerebro queda atrapado en un bucle de sobrepensamiento, perfeccionismo y miedo al arrepentimiento. Según la psicología, esto hace que caminos que parecen simples de tomarse, terminen en un agotador análisis para saber si se está haciendo lo correcto o no.

Tomar decisiones pude ser un desafío debido a una variedad de factores, desde el miedo al error hasta la sobrecarga de información. (Foto: Darina Belonogova / Pexels)

¿Qué es la “parálisis por análisis”?

La “parálisis por análisis”, a menudo impulsada por el miedo al arrepentimiento y la necesidad de control, bloquea la toma de decisiones efectiva en lugar de mejorarla. Superar este estado requiere aceptar la imperfección, establecer límites de tiempo y basarse en valores personales para actuar. Y es que cuanto mayor es el número de variables consideradas, mayor es la dificultad para jerarquizarlas y llegar a una conclusión.

Lo ideal es no pensar demasiado, sino confiar en en una opción buena para romper el estancamiento mental. (Foto: Tima Miroshnichenko / Pexels)

¿Por qué pensar demasiado en una decisión conduce a peores resultados?

La psicóloga española Patricia Ramírez explicó en su cuenta de Instagram que “el cerebro odia la incertidumbre. Cuando tomas decisiones grandes, se activa la amígdala: detecta amenaza y te llena de dudas para protegerte. Tu mente no busca la mejor decisión, sino la más segura y, a veces, la más segura no es la que necesitas”.

Ella recomienda:

No esperes a tener 100% de certeza.

No decidas desde el miedo, sino desde los valores.

Usa el cuerpo como brújula. La intuición importa.

Esto también se apoya en un estudio publicado en la revista Psychological Science, liderado por el psicólogo Ap Dijksterhuis de la Universidad de Ámsterdam, donde se demostró que los participantes que tomaban decisiones complejas de forma más intuitiva —tras un breve período de distracción consciente— obtenían resultados significativamente mejores que quienes dedicaban más tiempo al análisis. El fenómeno fue bautizado como Unconscious Thought Theory -Teoría del Pensamiento Inconsciente-, y sugiere que el cerebro continúa procesando información de manera eficiente incluso cuando la atención consciente está dirigida hacia otro lugar.

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