Muchas relaciones se caracterizan por ser un ambiente seguro donde ambos pueden expresar emociones, dudas y necesidades sin miedo a ser juzgados, atacados o rechazados y, si bien no implica ausencia de conflictos, sí permite contar con herramientas y respeto para resolverlos; sin embargo, del otro lado están aquellas parejas donde se ejerce la manipulación emocional o ‘gaslighting’, sobre todo por parte del hombre hacia la mujer. Frente a esto, la psicología analizó qué hay detrás de quienes buscan que su enamorada, novia o esposa dude de sus propios recuerdos, percepciones y juicios. Los expertos son enfáticos en afirmar que se está frente a un tipo de violencia y en esta nota te brindo más detalles.

Es una forma de manipulación y violencia psicológica sutil

La psicología identifica esta conducta como ‘gaslighting’ y es cuando una persona erosiona de forma gradual la confianza de su pareja en su propia memoria, percepción y juicio. Detrás de este comportamiento suelen haber dinámicas de poder y mecanismos de defensa muy marcados.

Quien lo realiza tiene una necesidad de control y dominio y al lograr que la pareja deje de confiar en su propio criterio, el manipulador se convierte en el único “árbitro de la realidad”, logrando que la otra persona dependa de su versión de los hechos.

“Se manifiesta a través de microinvalidaciones constantes y la negación de hechos evidentes, conversaciones o promesas, con frases como “Eso nunca pasó” o “Te estás inventando cosas””, explica la psicóloga María Elena Escuza Pasco.

El impacto suele notarse en la propia seguridad de la persona afectada quien duda constantemente de los recuerdos o verifica mensajes y fechas para confirmar lo ocurrido; se disculpa con frecuencia, incluso cuando la ofensa vino de la otra parte; siente confusión tras las conversaciones o dificultad para tomar decisiones sencillas y termina aislándose de amistades o familiares o justifica conductas que causaron daño.

Aunque proyectan seguridad o superioridad, quienes recurren de forma crónica a esta táctica suelen tener una autoestima frágil, intolerancia a la crítica y dificultad para conectar emocionalmente con el daño que causan. (Foto: Timur Weber / Pexels)

Señales de manipulación emocional que pueden pasar inadvertidas

Escuza agregó que estas conductas suelen instalarse gradualmente, por lo que la persona puede acostumbrarse a ellas sin identificar un cambio abrupto en la relación. Además, al cuestionar constantemente su memoria y juicio, puede terminar confiando más en la versión de su pareja que en la propia. Los momentos de afecto también pueden llevarla a justificar o minimizar los episodios de maltrato.

La exposición prolongada a estas dinámicas puede deteriorar la autoestima, generar ansiedad, hipervigilancia, síntomas depresivos, alteraciones del sueño y dificultades para tomar decisiones.

Ella recomienda identificar estas señales:

Negar hechos o conversaciones: desconocer situaciones que ocurrieron, incluso cuando existen testigos, y afirmar: “Yo jamás te dije eso, estás delirando”.

desconocer situaciones que ocurrieron, incluso cuando existen testigos, y afirmar: “Yo jamás te dije eso, estás delirando”. Minimizar los sentimientos: restar importancia al malestar de la pareja con expresiones como “Eres demasiado sensible”, “Te ofendes por todo” o “Haces una tormenta en un vaso de agua”.

restar importancia al malestar de la pareja con expresiones como “Eres demasiado sensible”, “Te ofendes por todo” o “Haces una tormenta en un vaso de agua”. Trasladar la culpa: responsabilizar a la otra persona por las propias reacciones, justificando los gritos o malos tratos con frases como “Si no me hablaras así, yo no tendría que gritarte”.

responsabilizar a la otra persona por las propias reacciones, justificando los gritos o malos tratos con frases como “Si no me hablaras así, yo no tendría que gritarte”. Aislar progresivamente a la pareja: debilitar sus vínculos con familiares y amigos mediante comentarios como “Tus amigos en realidad no te quieren” o “Conmigo te basta y te sobra”.

debilitar sus vínculos con familiares y amigos mediante comentarios como “Tus amigos en realidad no te quieren” o “Conmigo te basta y te sobra”. Pasar del maltrato al cariño: alternar episodios de maltrato con momentos de reconciliación o de afecto intenso, generando confusión y haciendo que la persona minimice lo ocurrido.

Estas personas atribuyen a la pareja sus propios defectos, intenciones o inestabilidad para desviar la atención de sus actos. (Foto: Alex Green / Pexels)

La también directora del Programa Académico de Psicología de la Universidad Norbert Wiener recomienda registrar por escrito los hechos y conversaciones que generan dudas, retomar el contacto con familiares y amistades de confianza y buscar acompañamiento psicoterapéutico especializado en salud mental y violencia de género.

Asimismo, familiares y amigos pueden brindar apoyo a la persona afectada mediante la escucha sin juicios y la validación de sus emociones. Es importante evitar preguntas como “¿Por qué sigues ahí?”, ya que pueden generar mayor aislamiento y sentimientos de vergüenza, remarcó la especialista.

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