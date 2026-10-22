¿Te cuesta decir “no” cuando alguien te solicita un favor, incluso cuando eres consciente que no tendrías tiempo para cumplirlo? De identificarte con esta práctica, es importante que tomes en cuenta lo que revelan los expertos en psicología al respecto. Se trata de un comportamiento que suele revelar rasgos negativos, aunque pueden mejorarse. Para tener más detalles al respecto, sigue leyendo este artículo informativo.

Todos en algún momento hemos recibido una invitación o se nos pidió un favor. En ese sentido, hay personas que analizan la situación y brindan una respuesta, ya sea positiva o negativa, pero existen otras que aceptan la propuesta sin tener en cuenta si podrán cumplirla.

Esto ocasiona que el hombre o la mujer entre en un estado de rumiación para saber qué acción necesita realizar con la finalidad de que su imagen no sea perjudicada. Con lo indicado, la psicología tiene una visión al respecto que no es alentadora.

La persona puede sentir una gran presión por no establecer límites claros. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que aceptan compromisos sin saber si podrían cumplirlas

Los expertos en psicología consideran que este hábito revela la autopercepción que tiene la persona sobre sí misma; es decir, entra a tallar el estado de la autoestima. Entonces, cuando una persona acepta compromisos sin saber si los cumplirán demuestra una necesidad de aprobación por parte de los demás.

Para Marta Giménez, psicóloga sanitaria en Área Humana Psicólogos Madrid , esta actitud puede derivar a que el ser humano presente síntomas depresivos y ansiosos.

También se evidencia que quien cuentan con esta conducta tiene una incapacidad estructural para establecer límites saludables. Es decir, la persona antepone los deseos, necesidades o demandas de los demás en lugar de lo que realmente quiere.

Según la psicología, este hábito pone en evidencia el estado de autoestima de quién lo pone en práctica. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Esto afecta el estado emocional, pues el hombre o la mujer no siente felicidad cuando acepta propuestas no deseadas; aún así, el miedo al rechazo o el temor de incomodar a los demás terminan imponiéndose.

De acuerdo a Angie Cifuentes Valencia, psicóloga clínica con especialidad en Neuropsicología , aceptar compromisos sin tener la certeza de realizarlas revela también cómo fue la crianza de quien lo pone en práctica. Puede ser que dicha persona haya recibido maltratos o creció en una familia inestable.

Pese a lo señalado, es posible mejorar este patrón con la ayuda de un profesional en psicología. Recuerda, no siempre tienes que estar disponibles para todos; habrá momento que necesitas tiempo para ti y eso también debería ser respetado.

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