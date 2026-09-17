Lograr una conexión afectiva, profunda y estable no siempre es sencillo, ya sea en una relación de amistad o amorosa. Esto marca la forma en que uno o más individuos interactúan y se desarrollan emocionalmente y si bien muchos lazos se basan en la confianza, cariño y respeto, no todos tienen el mismo valor. Frente a esto, la psicología analizó por qué algunas personas sí logran aceptar que no todos los vínculos tienen la misma profundidad, mientras que otros se siguen cuestionando qué hay detrás de esto. Los expertos coinciden en que quienes lo tienen claro poseen madurez emocional. Aquí más detalles.

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¿Qué dice la psicología de quienes aceptan que no todos los vínculos tienen la misma profundidad?

La psicología ve la aceptación de que no todos los vínculos tienen la misma profundidad como una señal clara de madurez emocional, realismo social y alta inteligencia relacional. Lejos de ser una postura fría o distante, entender esto es fundamental para construir relaciones más saludables y proteger el propio bienestar.

Exigir que todas las personas nos quieran o nos entiendan de la misma manera es una fuente constante de sufrimiento. (Foto: Monstera Production / Pexels)

Aquí también hay que considerar que cada persona influye en la otra y que una relación puede ser un contacto casual o circunstancial, mientras que el vínculo posee un significado persistente, historia emocional y una estructura más permanente.

El problema recae cuando esperamos de determinadas relaciones una profundidad, disponibilidad o reciprocidad que realmente no tienen.

Entender esto protege la salud mental y mejora la calidad de las relaciones. (Foto: igovar igovar / Pexels)

¿Por qué nos cuesta aceptar que algunas relaciones sean menos profundas?

La respuesta está en que biológica y psicológicamente estamos programados para buscar la conexión total como garantía de seguridad y pertenencia. Culturalmente, se idealiza la amistad y el amor, lo que nos hace sentir que cualquier vínculo superficial es un fracaso o una pérdida de tiempo.

Además, muchos tienden a proyectar su propio concepto de lealtad e intimidad en los demás, asumiendo que todos quieren vincularse al mismo nivel y es ahí donde aparece la frustración cuando el tiempo, la energía o las emociones que se invierten en alguien no son devueltos con la misma intensidad.

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