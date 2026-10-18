¿Eres de los que convierten la ducha en un escenario? Posiblemente, se trata de una acción realizada por millones de personas, la cual puede despertar distintas emociones positivas aunque sea por un breve momento. En ese sentido, los expertos en psicología señalan que este comportamiento es capaz de revelar rasgos de la personalidad. Para conocerlos, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Diariamente, nos duchamos para eliminar las distintas impurezas que se acumulan en nuestro cuerpo. Se trata de un proceso monótono, el cual puede generar aburrimiento. Es así que el canto funciona como ese método divertido que nos permite asearnos con entusiasmo.

Pese a ello, ¿cantar mientras nos duchamos suele esconder rasgos negativos? Distintos especialistas en salud mental han realizado investigaciones para comprender por qué hay personas que se han acostumbrado a dicha práctica; los resultados te interesarán.

Millones de personas acostumbran a cantar bajo la ducha. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que cantan mientras se duchan

La psicóloga Laura Ruiz Mitjana, quien cuenta con un máster en Psicopatología Clínica Infantojuvenil, explicó las razones que incentiva a una persona cantar bajo la ducha. Como primer punto, quien lo pone en práctica se autopercibirse como un artista de talla mundial.

Si bien puede desafinar en ciertas partes de la melodía, no tiene vergüenza alguna, pues sabe que nadie está apreciando ese momento; es así que consigue pasar un momento de alegría.

Ruiz Mitjana también señala que este hábito representa un momento de desconexión mental para una gran cantidad de hombres y mujeres. Es decir, el canto bajo la ducha logra despejar las distintas preocupaciones, aunque sea por un breve momento.

“Es en ese momento que es más fácil que seamos nosotros mismos y nos destensemos. Esto explicaría por qué en la ducha nos sentimos más relajados para hacerlo”, explicó la profesional citada en La Mente es Maravillosa .

Eso sí, la acción de cantar bajo la ducha puede ser realizada por seres extrovertidos como introvertidos, ya que ayuda a mejorar el estado de ánimo y permite que el temor a ser observado desaparezca momentáneamente, así lo explican otros expertos en psicología.

Cantar bajo la ducha permite a la persona en demostrar su verdadera personalidad sin necesidad de ser criticada. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios de cantar bajo la ducha

Los profesionales de salud mental recomiendan totalmente realizar esta práctica, ya que posee distintos beneficios. Entre los más destacables son:

Liberas endorfinas al tratarse de una actividad placentera.

Mejoras tu respiración.

Se estabiliza tu estado de ánimo.

Liberas el estrés.

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