Uno de los quehaceres del hogar que pocas personas realizan es cortar el césped, pues lo más habitual es contratar a un personal especializado en este oficio. Entonces, quienes lo hacen se les puede considerar como unos seres proactivos, pero la psicología tiene una respuesta completamente diferente. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Sigue leyendo esta nota informativa.

Aunque te parezca una labor “pesada”, los profesionales de salud mental lo recomiendan con total certeza. Tomarse el tiempo para podar el césped suele brindar distintos beneficios a la salud mental.

Los psicólogos afirman que este quehacer suele beneficiar a la salud mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre podar el césped

Un artículo de Psychology Today reveló que quienes realizan este quehacer del hogar suelen conseguir un estado mental más tranquilo. Sucede que durante esta acción la persona se mantiene concentrada, logrando despejarse de sus distintas preocupaciones.

Es más, el tono verde el césped brinda una sensación de bienestar a quienes lo podan. Es así que comienzan a experimentar calma cuando realizan esta acción, a pesar de que se trata de una tarea complicada.

Otra razón explicada por los psicólogos que estas tareas permiten ver los resultados al instantes. Entonces, conforme se va cortando el césped, se puede percibir que una parte se encuentra limpia o arreglada, lo que genera una alegría instantánea y el deseo de culminar correctamente esta responsabilidad.

Al cortar el césped, la persona puede experimentar un estado de calma mental. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / LUXXCREATIVE.COM

Un resultado concreto genera satisfacción. De esa manera, se percibe que el esfuerzo aplicado en una labor no ha sido en vano; es más, brinda la sensación que tenemos la capacidad para superar cualquier responsabilidad o desafío.

Otros profesionales de la psicología también afirman que la costumbre de cortar césped puede poner en evidencia una necesidad de control. Al realizar esta acción, la persona tratará de que el resultado sea el esperado y aplicará el esfuerzo necesario.

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