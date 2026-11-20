Cuando pretendemos dirigirnos hacia nuestro centro de estudios, trabajo o cualquier otro sitio, tomamos algún tipo de transporte para llegar hasta ese punto. Gran parte de los pasajeros descienden del vehículo para seguir su trayecto, pero hay contados que agradecen al conductor. ¿Tú eres uno de ellos? En ese sentido, la psicología tiene una respuesta que te interesará descubrir.

Como primer punto, los profesionales de esta rama coincidieron que se trata de una práctica que revela rasgos positivos, pero no sería el único factor para constatar la personalidad de un ser humano.

Son pocas personas que tienen esa afán de agradecer por el servicio prestado. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que acostumbran a dar las gracias a los conductores

La psicología explica que quien agradece al conductor por el servicio que brindó está reconociendo su esfuerzo. Se trata de una muestra de consideración que tiene efectos positivos tanto para el pasajero como el trabajador.

Esto lo demostró una investigación publicada en el 2010, la cual enfatizó que si alguien recibe un agradecimiento siente que su empeño es valorado, pero no sería lo único; el estudio añadió que también aumenta la disposición de ayudar nuevamente.

Esta conducta se asocia con las microamabilidades , las cuales se tratan de pequeños gestos de cortesía que realizamos cada día. Algunos ejemplos son saludar, sonreír o dar las gracias.

La persona que aplica esta conducta se caracteriza por contar con microamabilidades. (Crédito: Tim Samuel / Pexels)

Puedes considerar que son simples acciones, pero tienen el impacto suficiente para lograr que las interacciones sean más agradables. De esa manera, la persona logra que una convivencia más amable.

Con lo señalado, es momento que sigas aplicando esta conducta o la inculques desde ahora, pues lograrás una mejor relación con las personas desconocidas y, sobre todo, tu estado de ánimo se mantendrá regularizado.

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