Por lo general, las mentiras se asocian con algo negativo, pero hay situaciones en las que tienen una finalidad positiva. Seguramente, eres una de esas personas que se acostumbró a las llamadas mentiras piadosas. ¿Realmente suelen revelar rasgos desfavorables de la personalidad? Los especialistas en psicología tienen una perspectiva que seguramente te interesará. Para conocer los detalles, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Para tener una mejor noción de la mentira piadosa, se le entiende como ciertas palabras engañosas cuyo fin es no herir el estado anímico de una persona. Esto suele ocurrir cuando no quieres asistir a un compromiso o intentas felicitar a alguien por su esfuerzo sabiendo que necesita mejorar.

Este comportamiento es capaz de revelar ciertos rasgos de la personalidad, según las propias perspectivas ofrecidas por los profesionales de la salud mental. ¿Realmente se orientan hacia el lado positivo o negativo?

Se trata de una práctica que oculta respuestas positivas y negativas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas acostumbradas a las mentiras piadosas

En la psicología, esta práctica se le conoce como “engaño prosocial”, pues se pretende beneficiar a la otra persona. Para los investigadores Matthew Lupoli, Lily Jampol y Christopher Oveis, estas personas suelen mostrarse más compasivas, pero también intentan esconder una parte de la realidad.

Entonces, se puede comprender que quienes practican la mentira piadosa pretenden cuidar sus vínculos, pero no están siendo sinceros u honestos de lo que realmente sienten en su interior.

Por su parte, el psicólogo Nahum Montagud Rubio explicó en Psicología y Mente que estas personas suelen ser más empáticas y, sobre todo, presentan una buena inteligencia emocional; es decir, son capaces de reconocer, comprender y gestionar sus propias emociones como las de las demás.

Una buena inteligencia emocional permite que estas personas digan mentiras piadosas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

¿Realmente son buenas las mentiras piadosas?

Los especialistas en psicología conductual consideran que el contexto dependerá mucho. En ciertas ocasiones es necesario contar con cierta empatía para decir la realidad de las cosas, pero aplicar la mentira sería una decisión errónea.

Esto se deba a que, tarde o temprano, la otra parte se enterará de dicha mentira. Logrado ello, se creará un ambiente de desconfianza e inseguridad. Toda palabra dicha generará dudas a pesar de que lo dicho sí es sincero.

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