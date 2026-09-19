¿Alguna vez notaste que una persona cortó la palabra otra mientras hablaba? A primera vista, se trataría de una falta de educación, ya que no deja concluir la idea que se pretendía transmitir; sin embargo, debes tomar en cuenta la perspectiva que ofrece la psicología sobre este comportamiento. ¿Qué dice la ciencia al respecto? Te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

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Durante una conversación, lo ideal es que la partes involucradas puedan expresar sus puntos de vista sobre el tema que se está tratando; de esa manera se permite que el diálogo sea fluido y entretenido, pero la cuestión cambia cuando alguien interrumpe abruptamente.

Dicha situación puede generar incomodidad o, en el peor de los casos, que surja algún tipo de reclamo por dicha acción. Entonces, ¿qué motiva a las personas a cortar la palabra? Los psicólogos han realizado estudios, obteniendo resultados interesantes.

La interrupción al hablar puede generar incomodidad en la otra parte. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología de las personas que interrumpen a los demás mientras hablan

En una conversación para Cuídate Plus, la psicóloga Isabel Reoyo brindó su punto de vista sobre este actitud durante una conversación. La profesional señala que estas personas tienen una necesidad de participar activamente en los diálogos.

Esto ocurre especialmente cuando el tema suele ser más que entretenido. Entonces, sienten una mayor emoción por brindar su punto de vista, sin importar si alguien está hablando.

Con lo señalado, la profesional citada indica que se puede evidenciar una falta de regulación emocional; es decir, no tiene control de sus propias sensaciones interiores. La impulsividad suele apoderarse y no dudan en interrumpir la conversación para intervenir.

Cuando una persona interrumpe a otra al hablar puede revelar inseguridad, según la psicología. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / krukphoto.com

Otros expertos en salud mental añaden que este patrón demuestra que el hombre o la mujer está acostumbrado a buscar el control de la situación, ser poco paciente o, en ciertos casos, no ser consciente de las acciones que realiza.

También puede significar una inseguridad o temor a no ser escuchadas, así lo afirma la psicóloga Rebeca Cáceres. La profesional puntualiza que se trataría de una técnica aplicada por la persona con el propósito de expresar que “está presente” en la conversación.

“Cuando alguien no se siente del todo validado, puede adelantarse, interrumpir o tomar la palabra para asegurarse de existir en el vínculo”, indica.

Si bien la intención no es que la otra parte deje de hablar, realizar esta acción puede ocasionar que el diálogo sea incómodo. Con lo señalado, lo ideal es respetar los turnos o saber qué momento es adecuado para una interrupción.

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