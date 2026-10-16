En algún momento de tu vida habrás llevado el lápiz o el bolígrafo a la boca y has comenzado a morderlo suavemente. Si bien se trata de un hábito inofensivo, existen dudas de por qué se realiza. En ese contexto, los expertos en psicología aseguran que esta práctica tiene ciertos significados que valen la pena prestar atención. Para tener una mejor comprensión, te invito a leer este artículo informativo.

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Esto ocurre habitualmente cuando estás apuntando en una hoja o ejecutas alguna tarea educativa; de manera repentina, comienzas a morder este artículo por varios segundos y nuevamente continúas con lo que estabas realizando.

Si bien los profesionales de salud mental señalan que este hábito no evidencia algún trastorno, es necesario modificarlo, pues existe la posibilidad de que causa lesiones dentales conforme pase el tiempo.

Morder el lápiz o el bolígrafo con frecuencia puede generar daños dentales. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre las personas que muerden un lápiz o un bolígrafo

El psicólogo Luis Miguel Real explicó por qué ciertas personas tienen la costumbre de llevar este artículo de escribir hacia la boca, destacando principalmente como intento de liberar tensión.

Existen hombres y mujeres que sienten una intensa preocupación o ansiedad que les resulta difícil regular; es así que morder un bolígrafo les ayuda a expulsar esa sensación negativa y establecer sus emociones en cuestión de segundos. Se trata de un gesto de autocalma que el cuerpo adopta.

“Morder un bolígrafo, tocarse el pelo, mover una pierna sin parar o apretar la mandíbulas son ejemplos de esa misma familia de gestos”, añade.

Aunque este hábito no puede definir la personalidad de quien lo pone en práctica, Real asegura que se puede detectar ciertos rasgos, tales como baja tolerancia a la tensión interna o que carece de estrategias para recuperar la calma interior.

Eso sí, dependerá de la intensidad con la que se realiza la mordedura. Por suponer, si se lleva el lapicero y se coloca entre los dientes, puede tratarse de un método de concentración que aplica la persona; en caso se aplique una fuerza, está intentando regular sus emociones.

Morder un bolígrafo puede significar una forma de liberar tensión. (Crédito: Magnific / Imagen referencial) / Vadym Drobot

¿Es posible evitar morder el lápiz?

Para los profesionales de psicología, es un gesto que puede mejorarse, pero se necesitará compromiso, disciplina y ciertas estrategias para canalizar la tensión. En ese caso, se recomienda aplicar técnicas de respiración, sustituir el gesto con otros objetos y realizar actividad física de manera constante.

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