Levantarse de la cama cada mañana suele ser demasiado difícil para muchas personas; por esa razón, programar una alarma suele ser clave para estar despiertos a una hora determinada. Sin embargo, hay hombres o mujeres que tienen la costumbre de posponer este mecanismo cada día sin saber que dicha acción tiene un profundo significado por parte de la psicología . Todos los detalles podrás saberlos en los siguientes párrafos.

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Dormir no solo te permite descansar; también logras que tu organismo recupere su energía y el cerebro realice tareas importantes. Por esa razón, la calidad del despertar cada día depende en qué momento del ciclo de sueño suene tu alarma.

Según el portal The Better Sleep Council , el sueño pasa por dos grandes fases: el sueño no REM, el cual incluye desde que comenzamos a dormir hasta el sueño profundo, y el sueño REM, etapa donde aparecen nuevamente los sueños y algunas funciones del cuerpo vuelven a acelerarse.

Un ciclo de sueño completo puede durar entre 90 y 120 minutos, y normalmente se repite de 4 a 6 vece durante la noche.

Levantarse de la cama puede ser complicado si la alarma interrumpe una etapa profunda del sueño; por lo tanto, puedes registrar cansancio, confusión, lentitud mental o irritación porque el cerebro aún no está completamente activado.

El sonido de una alarma puede romper un buen ciclo de sueño, según los especialistas. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Qué dice la psicología sobre posponer la alarma varias veces

De acuerdo al sitio web especializado, las personas que están acostumbradas a este hábito intentan conseguir una sensación momentánea de bienestar al despertar, ya que pretenden pasar poco a poco del sueño al estado de vigilia.

Se trata de una técnica para reducir el estrés que representan las distintas responsabilidades diarias del hombre o la mujer. Si bien puede funcionar, solo será de manera temporal, ya que la sensación de malestar retoma con mayor fuerza.

Las personas posponen las alarmas como una forma de evitar el estrés de las tareas que deben cumplir en el día. (Crédito: Pexels / Imagen referencial) / TOWFIQU

Por su parte, Rehder Gabinet Psicológic considera que la costumbre de posponer la alarma puede tratarse de una forma de procrastinación. Tal como te indiqué anteriormente, se retrasa el inicio de las responsabilidades y tareas del día.

Los especialistas en psicología consideran que procrastinar no solo se vincula con la pereza; a menudo se relaciona con factores más profundos, tales como la ansiedad, la perfección o miedo al fracaso.

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